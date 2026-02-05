Aaj ka Rashifal 5 फ़रवरी 2026: तुला राशि वालों का खर्च बढ़ सकता है, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: समय प्रबंधन से खुलेगा आगे का रास्ता

मेष राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में संतुलन जरूरी है. समय का सही उपयोग करने से काम आसान होगा. सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन अतिउत्साह नुकसान कर सकता है. लेनदेन में पारदर्शिता रखें और चर्चा में सजग रहें. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.

शुभ अंक: 3, 5, 8, 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें, “ॐ गुं गुरुवे नमः” का जाप करें, पीली वस्तुएं दान दें.

वृष राशि: रिश्तों और पढ़ाई में मजबूती

वृष राशि के जातकों के लिए दिन सामाजिक और पारिवारिक रूप से अच्छा है. मित्रों और परिचितों के साथ संवाद बेहतर रहेगा. शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में फोकस बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा. विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी.

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें, पीली वस्तुएं दान दें और उत्साह बनाए रखें.

मिथुन राशि: निजी और पेशेवर संतुलन जरूरी

मिथुन राशि वालों का ध्यान आज व्यक्तिगत मामलों पर अधिक रहेगा. पारिवारिक और पैतृक विषयों में पहल हो सकती है. कामकाज में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन संकीर्ण सोच से बचना जरूरी है. मित्रों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां सक्रिय रहेंगी.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: गुरुमंत्र का जाप करें और बड़ों का सम्मान बनाए रखें.

कर्क राशि: व्यापार और सम्मान में बढ़ोतरी

कर्क राशि के लिए आज का दिन व्यावसायिक विस्तार का है. लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी. दान-धर्म और सहकार से मान-सम्मान बढ़ेगा. संपर्कों का दायरा बड़ा होगा और लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 4, 5, 6, 8

शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय: पीली वस्तुएं दान करें और सहयोग की भावना रखें.

सिंह राशि: घर-परिवार और धन पर फोकस

सिंह राशि वालों के घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक मामलों में स्थिति आपके पक्ष में बन सकती है. कार्य विस्तार और संपत्ति से जुड़े विषयों में सकारात्मक संकेत हैं. प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें और साज-सज्जा व स्वच्छता बनाए रखें.

कन्या राशि: रचनात्मकता से मिलेगा लाभ

कन्या राशि के जातक आज संतुलन और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. करियर और कारोबार में साहस दिखेगा. रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा और नए अवसर मिल सकते हैं. व्यवहार में मधुरता आपको आगे बढ़ाएगी.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: व्यवस्था सुधारें और पीली वस्तुएं दान करें.

तुला राशि: खर्च और धैर्य पर नियंत्रण जरूरी

तुला राशि वालों के लिए आज खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. निवेश और विदेश से जुड़े मामलों में गति आएगी. रिश्तों में संवाद बेहतर रहेगा, लेकिन बड़ों की सलाह को नजरअंदाज न करें. न्यायिक मामलों में धैर्य जरूरी है.

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: निरंतरता रखें और लेनदेन में सावधानी बरतें.

वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास से मिलेगी बढ़त

वृश्चिक राशि के लिए आज प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का दिन है. व्यापार और नौकरी में अनुकूलता रहेगी. आत्मविश्वास मजबूत होगा, लेकिन जिद और अहंकार से बचें. मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 8, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: आलस्य त्यागें और गुरुमंत्र का जाप करें.

धनु राशि: सफलता और प्रभाव का दिन

धनु राशि वालों के लिए शासन-प्रशासन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी. सकारात्मक सोच से लोग प्रभावित होंगे. रचनात्मक विचार लाभ दिला सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: केसरिया

आज का उपाय: संवाद बढ़ाएं और पीली वस्तुएं दान करें.

मकर राशि: भाग्य और मेहनत दोनों साथ

मकर राशि के जातकों के लिए किस्मत का साथ बना रहेगा. नौकरी और व्यापार में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 5, 8, 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: पुण्य कार्य करें और नियमों का पालन रखें.

कुंभ राशि: सतर्कता और स्वास्थ्य जरूरी

कुंभ राशि वालों को आज बाहरी लोगों पर जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए. कामकाज में दबाव रह सकता है. नियमों का पालन करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. साझेदारी में सहयोग मिलेगा, लेकिन अनुबंधों में सजग रहें.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: पीतल समान

आज का उपाय: विनम्र रहें और पीली वस्तुएं दान करें.

मीन राशि: टीमवर्क से मिलेगी सफलता

मीन राशि के लिए आज का दिन साझेदारी और टीमवर्क में अच्छा है. कामकाज उम्मीद के अनुसार रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें और बड़े लक्ष्य पर नजर बनाए रखें. प्रबंधकीय कार्यों में गति आएगी.

शुभ अंक: 3, 6, 8, 9

शुभ रंग: हल्दी समान

आज का उपाय: वादे निभाएं और गुरुमंत्र का जाप करें.

