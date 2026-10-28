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'मोदी कहीं नहीं जाएगा...', खड़गे के 'बाप भी जाएगा' के जवाब में BJP का न्यू सॉन्ग

पटना में PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की विवादास्पद टिप्पणी के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया युद्ध को तेज कर दिया है, दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर निशाना साधने के लिए वीडियो, ग्राफिक्स और एआई-जनरेटेड सामग्री साझा कर रही हैं. इस सिलसिले में बीजेपी ने नया गाना जारी किया है.

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खड़गे की टिप्पणी के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है. (Photo: ITG)
खड़गे की टिप्पणी के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है. (Photo: ITG)

PM नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 'बाप' वाली टिप्पणी के खिलाफ, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपना अभियान और तेज कर दिया है. अब बीजेपी ने एक गाना जारी किया है, जिसके जरिए यह संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जनता ने खुद चुना है.

बीजेपी के शीर्ष नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की बाढ़ ला दी. इन पोस्ट में उन्होंने वह गाना भी शेयर किया, जिसमें मोदी की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं.

बीजेपी नेता संबित पात्रा, पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी अपने-अपने X हैंडल पर इस म्यूजिक वीडियो को शेयर किया है. 

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प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की टिप्पणियों पर निशाना साधते हुए गाने में बार-बार कहा गया है, "मोदी कहीं नहीं जाएंगे."

इस गाने में कहा गया है, "...आंखें झुका लो, कान खोल के सुन लो, मोदी कहीं नहीं जाएगा, मोदी कहीं नहीं जाएगा।"

यह विपक्ष पर भी कटाक्ष करता है, कहता है, "तुमने सोचा झुका दोगे, पर शेर नहीं झुकता, जनता का जो साथ है, वो कभी नहीं रुकता" 

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गाने में विपक्ष पर अभद्र भाषा का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा गया है, 'तुम गाली पे गाली दो, वो काम दिखाता है, सपनों के भारत को वो आगे बढ़ाता है.'

गाना आगे कहता है, "कान खोल कर सुनो, ये देश मोदी का है, मोदी कहीं नहीं जाएगा" 

बता दें कि PM मोदी के खिलाफ खड़गे की विवादास्पद टिप्पणी के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया युद्ध को तेज कर दिया है, दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर निशाना साधने के लिए वीडियो, ग्राफिक्स और एआई-जनरेटेड सामग्री साझा कर रही हैं.

खड़गे ने रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्शक की टिप्पणी "प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे" के जवाब में "मोदी का बाप भी जाएगा" कहकर विवाद खड़ा कर दिया.  खड़गे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर भारत में "वोट चोरी" में शामिल होने का आरोप लगाया. गांधी ने कहा कि वे जनता से डरे हुए हैं और आखिरकार पकड़े जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने सबके सामने सबूत रख दिए हैं और अब वे कहीं भाग नहीं सकते. 

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सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में, कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र की सरकारों पर "वोट चोरी" का आरोप लगाया. खड़गे ने कहा कि पार्टी इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएगी, उनका पर्दाफाश करेगी और उन्हें जेल भेजेगी. 

यह जुबानी जंग 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले INDIA ब्लॉक के 'दिल्ली चलो मार्च' से पहले शुरू हुई है. गठबंधन ने इसे "वोट चोरी" के खिलाफ अपना "सबसे बड़ा" प्रदर्शन बताया है. 
 

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