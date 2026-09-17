दोस्त के साथ संबंध बनाने से इनकार किया तो सहेलियों ने छात्रा को पीटा, बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया वायरल

मध्य प्रदेश के सतना जिले में कॉलेज छात्रा के साथ उसकी ही सहेलियों द्वारा मारपीट करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक छात्र से संबंध बनाने और उसके दोस्त को खुश करने से इनकार करने पर चार छात्राओं ने मिलकर पीड़िता को निशाना बनाया. छात्रा को बहाने से सुनसान जगह ले जाया गया, जहां उसके साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की गई. इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया. मामला सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र का है. पीड़िता विट्स कॉलेज में पढ़ती है. घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है, जबकि मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस से शिकायत की.

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जानकारी के मुताबिक, एक छात्र लगातार पीड़िता को WhatsApp पर परेशान करता था. पीड़िता ने जब उसकी हरकत का विरोध किया, तो कॉलेज की ही एक अन्य छात्रा ने उस पर अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. पीड़िता ने जब इसके लिए इनकार किया, तो मामला और बढ़ गया. आरोप है कि इसके बाद साजिश के तहत 6 सितंबर को आरोपी छात्रा पीड़िता को स्कूटर पर अपने साथ ले गई. उसे बताया गया कि बाजार जाना है. लेकिन रास्ते में वह उसे नगर वन के सामने एक सुनसान इलाके में ले गई.

सुनसान जगह पर पहले से मौजूद थीं तीन लड़कियां

पीड़िता के वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि तीन अन्य लड़कियां भी पहले से वहां मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे. इसके बाद सभी ने मिलकर पीड़िता को घेर लिया. वायरल वीडियो में भी सुनसान इलाके में स्कूटी के पास तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं. उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं. वीडियो में एक लड़की को गाली देते हुए दूसरी लड़की के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. आरोप है कि लड़कियों ने पीड़िता की लात-घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की. इस दौरान पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया.

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मारपीट के दौरान पीड़िता पर उस छात्र से वीडियो कॉल के जरिए माफी मांगने का भी दबाव बनाया गया, जिसे वह नापसंद करती थी. आरोप है कि छात्रा से उस युवक के सामने माफी मंगवाई गई. घटना के बाद पीड़िता काफी डर गई और शुरुआत में उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. परिवार की परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि वह चुप रही. बताया गया है कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं, जबकि उसके पिता बाहर रहते हैं. इसी वजह से पीड़िता ने शुरुआत में मामले की जानकारी परिवार को नहीं दी.

मामला तब सामने आया जब मारपीट का वायरल वीडियो किसी तरह पीड़िता के एक स्थानीय रिश्तेदार तक पहुंच गया. वीडियो देखने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया. 11 सितंबर को पीड़िता अपने परिजनों के साथ कोलगवां थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

कोलगवां थाना टीआई सुदीप सोनी ने मामले पर संज्ञान लिया. पुलिस की तरफ से वायरल वीडियो का परीक्षण कराया गया और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए. सतना के सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला थाना कोलगवां क्षेत्र का है. उन्होंने कहा कि विट्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी सहेलियों ने उसे बुलाकर उसके साथ मारपीट की.

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चार छात्राओं के खिलाफ नामजद मामला

सीएसपी के मुताबिक, चार छात्राओं के विरुद्ध नामजद मामला पंजीकृत किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है. उन्होंने बताया कि किसी के साथ बात करने को लेकर विवाद की बात शिकायत में लिखाई गई है. मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो, पीड़िता के बयान और शिकायत में सामने आए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया है.



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