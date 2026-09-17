अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट की उल्टी गिनती शुरू... BCCI AGM से पहले बड़ा सवाल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) शुक्रवार को होगी. एजेंडे में अजीत अगरकर के भविष्य पर सीधे तौर पर कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट की चयन व्यवस्था से जुड़े इस बड़े सवाल पर सबकी नजर रहेगी. मौजूदा मुख्य चयनकर्ता का अनुबंध अगले महीने की शुरुआत में खत्म होने वाला है और ऐसे में AGM के दौरान होने वाली चर्चाएं आने वाले दिनों की तस्वीर के संकेत दे सकती हैं.

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अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर चयन समिति के सामने फिलहाल काम की कमी नहीं है. भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी मल्टी-फॉर्मेट घरेलू सीरीज के लिए टीम का ऐलान बुधवार को हो चुका है. अब चयनकर्ताओं का अगला बड़ा काम न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चुनना होगा.

AGM में अगरकर पर फैसला होगा या नहीं?

BCCI की AGM में स्टैंडिंग कमेटियों, क्रिकेट कमेटियों और अंपायर कमेटी की नियुक्ति सहित कई प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा होनी है. जूनियर चयन समिति की नियुक्ति का मामला भी उठ सकता है. हालांकि सीनियर चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर अगरकर की अगली भूमिका एजेंडे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है.

यही वजह है कि AGM के बाद बोर्ड की गतिविधियों पर नजर और बढ़ जाएगी. अगरकर का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा असाइनमेंट भी सामने खड़ा है.

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अगला मिशन न्यूजीलैंड दौरा

भारत अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. इस दौरान पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट खेले जाएंगे. सीनियर चयन समिति को इस दौरे के लिए टीम चुननी होगी.

इसके साथ ही भारत 'ए' टीम भी न्यूजीलैंड 'ए' के खिलाफ तीन अनौपचारिक टेस्ट खेलेगी. यह सीरीज दो टेस्ट के अहम मुकाबलों से पहले एक तरह के 'शैडो टूर' के तौर पर देखी जा रही है. यानी चयनकर्ताओं के सामने सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि भारत के अगले स्तर की तैयारी से जुड़ी कई जिम्मेदारियां भी होंगी.

... असली नजर प्रशासनिक फैसलों पर

BCCI AGM में IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल और सदस्य खैरुल मजूमदार का निर्विरोध चुना जाना तय है. ICC में BCCI के प्रतिनिधि को लेकर भी फैसला होगा. मौजूदा सचिव देवजीत सैकिया को ही प्रतिनिधि बनाए रखने की संभावना है.

अंडमान एवं निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन को एसोसिएट सदस्यता देने, 2025-26 के ऑडिटेड खातों, 2026-27 के बजट और ऑडिटर की नियुक्ति जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं. लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी.

लेकिन इन औपचारिक फैसलों के बीच चयन समिति का भविष्य भारतीय क्रिकेट के नजरिए से अलग महत्व रखता है. अगरकर का अनुबंध अगले महीने खत्म होना है और उससे पहले बोर्ड की ओर से आगे की व्यवस्था को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है.

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2027 वर्ल्ड कप की तैयारी भी सामने

अगरकर का भविष्य इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारतीय क्रिकेट अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप की दिशा में आगे बढ़ रहा है. चयन समिति के सामने खिलाड़ियों के मौजूदा प्रदर्शन, टीम संयोजन और अगले बड़े टूर्नामेंट के लिए विकल्प तैयार करने का काम है.

ऐसे में शुक्रवार की AGM भले ही अगरकर के नाम पर कोई सीधा चुनाव या प्रस्ताव लेकर न आए, लेकिन बैठक के बाद भारतीय चयन व्यवस्था को लेकर होने वाले फैसले अहम होंगे. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या अगले महीने अनुबंध खत्म होने के बाद भी अगरकर ही चयन समिति की कमान संभालेंगे, या BCCI नई व्यवस्था की ओर बढ़ेगा?

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