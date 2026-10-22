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केरल: पारस्साला में भूस्खलन के बाद बेपटरी हुआ इंजन, अब रेल सेवा बहाल

पारस्साला स्टेशन के पास भूस्खलन के बाद बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया. किसी यात्री या कर्मचारी को चोट नहीं आई, लेकिन छह पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुईं और दो अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं में आंशिक बदलाव करना पड़ा.

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पारस्साला में भूस्खलन के बाद ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया (Representational)
पारस्साला में भूस्खलन के बाद ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया (Representational)

केरल में भारी बारिश के बीच गुरुवार सुबह रेलवे ट्रैक के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया. ट्रेन रुकने के बाद उसका इंजन पटरी से उतरा मिला. यह घटना तिरुवनंतपुरम जिले के पारस्साला इलाके में हुई. हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री या कर्मचारी को चोट नहीं आई. इसके बाद ट्रेन को आगे ले जाने के लिए तुरंत दूसरा इंजन भेजा गया. साथ ही राहत ट्रेन और कर्मचारियों की टीम को मौके पर पहुंचाया गया, ताकि ट्रैक की मरम्मत जल्द पूरी की जा सके.

रेलवे कर्मचारियों ने पटरी की मरम्मत और इंजन को वापस ट्रैक पर लाने का काम पूरा किया. इसके बाद जरूरी सुरक्षा जांच की गई और सुबह 8:10 बजे नेय्याट्टिंकरा-पारस्साला रेलखंड पर ट्रेन सेवाएं फिर शुरू कर दी गईं.

हादसे के कारण कन्नियाकुमारी-मंगलुरु सेंट्रल परशुराम एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई थी. ट्रैक बहाल होने के बाद इस ट्रेन को पारस्साला से रवाना किया गया और उसने सुरक्षित रूप से प्रभावित रेलखंड पार किया.

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6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, दो एक्सप्रेस रूट में भी बदलाव

हादसे के बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. रेलवे ने गुरुवार को चलने वाली छह पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया. वहीं, दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाओं में आंशिक बदलाव किया गया.

यह भी पढ़ें: केरल: एक भूल और ज़िंदगी ख़त्म! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में शख्स की मौत

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तांबरम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस को नागरकोइल टाउन में ही समाप्त किया गया. दूसरी ओर, तिरुवनंतपुरम से तांबरम जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अब नागरकोइल टाउन से रवाना होगी. बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस को भी नेय्याट्टिंकरा में ही रोककर उसकी आगे की यात्रा रद्द कर दी गई. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई.

भारी बारिश के बीच हुआ भूस्खलन

भारी बारिश के चलते इलाके में भूस्खलन हुआ. भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम जिले के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. 22 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. फिलहाल प्रभावित रेलखंड पर सेवाएं बहाल हो चुकी हैं. हालांकि, जिन यात्रियों की ट्रेनें रद्द हुई हैं या जिनकी यात्रा के रास्ते में बदलाव किया गया है, उन्हें सफर से पहले रेलवे की ताजा जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

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