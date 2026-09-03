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मणिपुर: कांग्रेस विधायक दल के नेता के घर के बाहर धमाका, ग्रेनेड अटैक की आशंका

मणिपुर के थौबल में कांग्रेस नेता के. मेघचंद्र सिंह के आवास को निशाना बनाकर धमाका किए जाने की घटना सामने आई है. गुरुवार रात घर के गेट के पास विस्फोट हुआ, जिसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है. पुलिस को ग्रेनेड इस्तेमाल किए जाने की आशंका है. घटना के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था, इसकी जांच की जा रही है.

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पुलिस ने बताया कि धमाके के समय कांग्रेस नेता के. मेघचंद्र अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. (Photo- ITG)
पुलिस ने बताया कि धमाके के समय कांग्रेस नेता के. मेघचंद्र अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. (Photo- ITG)

मणिपुर के थौबल जिले में कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता के. मेघचंद्र सिंह के आवास के पास गुरुवार शाम विस्फोट से हड़कंप मच गया. अज्ञात लोगों ने उनके आवास के गेट के नजदीक विस्फोटक फेंककर धमाका किया. पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आशंका जताई है कि विस्फोट में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

पुलिस के मुताबिक, धमाका गुरुवार शाम करीब 8:15 बजे वांगखेम विधानसभा क्षेत्र के याइरिपोक बिष्णु नाहा इलाके में हुआ. विस्फोट मेघचंद्र के आवास की बाहरी दीवार और गेट के पास हुआ. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मिलते ही राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर प्रारंभिक जांच शुरू की. इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोटक किसने फेंका और घटना को अंजाम देने के लिए किस तरह के हथियार या विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया.

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पुलिस को संदेह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आवास के गेट की ओर विस्फोटक फेंका, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ. हालांकि, अभी तक पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक वास्तव में ग्रेनेड ही था या कोई अन्य उपकरण.

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घटना के वक्त घर पर नहीं थे मेघचंद्र

पुलिस ने बताया कि धमाके के समय कांग्रेस नेता के. मेघचंद्र अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. इस वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी नहीं मिली है.

मेघचंद्र के जनसंपर्क अधिकारी टी. इबोचौबा ने कहा कि फिलहाल हमले के पीछे शामिल लोगों की पहचान नहीं हो पाई है. घटना के पीछे उनका मकसद क्या था, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है.

हमले की वजह का पता नहीं

पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट के कारणों और इसके पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हमला कांग्रेस नेता को निशाना बनाकर किया गया था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी. संदिग्धों की पहचान और घटना के मकसद को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जानकारी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

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