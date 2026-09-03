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ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मंगवाने के लिए 4 साल के बच्चे का किडनैप, अहमदाबाद से महिला गिरफ्तार

सुरेंद्रनगर के पाटड़ी बस स्टेशन इलाके से अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को अहमदाबाद की सोला पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्चे के अपहरण के आरोप में 40 वर्षीय महिला रीमा उर्फ रमीला उर्फ टीनी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में महिला ने कथित तौर पर ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे से भीख मंगवाने के लिए अपहरण की बात कबूल की.

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बच्चा चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला. (Photo: Screengrab)
बच्चा चोरी करते हुए पकड़ी गई महिला. (Photo: Screengrab)

सुरेंद्रनगर जिले के पाटड़ी बस स्टेशन इलाके से बुधवार को अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को अहमदाबाद की सोला पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस ने बच्चे के अपहरण के आरोप में 40 वर्षीय महिला रीमा उर्फ रमीला उर्फ टीनी को गिरफ्तार किया है. महिला मूल रूप से अरवल्ली जिले के भिलोड़ा की रहने वाली बताई गई है और फिलहाल अहमदाबाद में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक, महिला ने बच्चे का अपहरण ट्रैफिक सिग्नल पर उससे भीख मंगवाने के इरादे से किया था. पूछताछ में उसने बच्चे को पाटड़ी से अपने साथ ले जाने की बात स्वीकार की है.

मामला सुरेंद्रनगर जिले के पाटड़ी बस स्टेशन के पास का है. यहां फुटपाथ पर रहने वाले एक श्रमजीवी परिवार का 4 साल का बच्चा बुधवार को अचानक गायब हो गया. बच्चे के लापता होने के बाद परिवार ने पाटड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की. पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को एक महिला दिखाई दी, जो बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही थी. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को बच्चे के अपहरण की दिशा में अहम सुराग मिला.

पाटड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे की जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज तैयार किया. यह मैसेज अहमदाबाद शहर कंट्रोल रूम के साथ-साथ अलग-अलग पुलिस थानों को भेजा गया, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द तलाशा जा सके. इसी दौरान यह सूचना अहमदाबाद की सोला पुलिस तक भी पहुंची. सोला पुलिस के इंस्पेक्टर केएन भुकन के मुताबिक, पुलिस को मिले मैसेज के आधार पर टीम ने संदिग्ध महिला की तलाश शुरू की.

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फुटपाथ से 4 साल का बच्चा गायब

पुलिस को प्रसंग पार्टी प्लॉट चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर एक महिला संदिग्ध हालत में दिखाई दी. उसके साथ एक बच्चा भी था. बच्चे की पहचान पाटड़ी से अपहरण किए गए बच्चे से मिलती थी. इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए महिला को हिरासत में लिया और बच्चे की पहचान की. बच्चे की पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. इस तरह पाटड़ी से अगवा किए गए 4 साल के बच्चे को अहमदाबाद में सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसकी पहचान रीमा उर्फ रमीला उर्फ टीनी के रूप में हुई. उसकी उम्र 40 साल है. पुलिस के मुताबिक, महिला मूल रूप से अरवल्ली जिले के भिलोड़ा की रहने वाली है और फिलहाल अहमदाबाद में रह रही थी. पुलिस के अनुसार, महिला सोला सिविल अस्पताल के सामने स्थित फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर अपने पति के साथ रहती है. वह भीख मांगकर और प्लास्टिक बीनकर अपना गुजरान चलाती है.

पुलिस ने जब महिला से 4 साल के बच्चे को पाटड़ी से अपने साथ लाने के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बच्चे का अपहरण ट्रैफिक सिग्नल पर उससे भीख मंगवाने के इरादे से किया था. पुलिस अब इस मामले में महिला से आगे की पूछताछ कर रही है. इस मामले में पाटड़ी पुलिस ने बच्चे के अपहरण की शिकायत दर्ज की थी. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे की तलाश शुरू हुई और जानकारी अहमदाबाद पुलिस तक पहुंचाई गई. इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज के जरिए अहमदाबाद पुलिस को बच्चे और संदिग्ध महिला की जानकारी मिली.

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सोला पुलिस की टीम ने इसी सूचना के आधार पर संदिग्ध महिला को बच्चे के साथ पकड़ा. पुलिस की तत्परता से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बच्चे और महिला को पाटड़ी पुलिस को सौंपा जा रहा है. सोला पुलिस के इंस्पेक्टर केएन भुकन के मुताबिक, बच्चे को सुरक्षित बरामद करने के बाद अब उसकी कस्टडी पाटड़ी पुलिस को दी जाएगी. इसके बाद बच्चे को उसके माता-पिता से मिलाया जाएगा.

भीख मंगवाने के लिए किया अपहरण

वहीं, बच्चे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार महिला को भी पाटड़ी पुलिस के हवाले किया जा रहा है. पाटड़ी पुलिस महिला से इस मामले में आगे पूछताछ करेगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में सबसे अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज बना. फुटेज में महिला बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाती दिखाई दी. इसी जानकारी को दूसरे पुलिस थानों तक पहुंचाया गया और अहमदाबाद में संदिग्ध महिला की पहचान करने में मदद मिली. फिलहाल 4 साल का बच्चा सुरक्षित है और पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है. बच्चे के माता-पिता से उसका मिलन कराने और अपहरण के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पाटड़ी पुलिस करेगी.
 

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