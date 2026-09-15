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किसाऊ परियोजना: अमित शाह की मौजूदगी में 6 राज्यों के बीच आज साइन होगा ऐतिहासिक MoU

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किशाऊ परियोजना के लिए छह राज्यों के बीच समझौता होगा. इस एमओयू के माध्यम से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच पानी तथा बिजली की हिस्सेदारी तय होगी.

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अमित शाह की मौजूदगी में आज साइन होगा किसाऊ परियोजना का MoU. (File Photo-PTI)
अमित शाह की मौजूदगी में आज साइन होगा किसाऊ परियोजना का MoU. (File Photo-PTI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दोपहर करीब 12 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे. जून की बैठक में बनी सहमति के बाद ये समझौता छह राज्यों को जल और बिजली वितरण का लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है.

कर्तव्य भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में राज्यों के बीच औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सभी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समझौते पर मुहर लगाएंगे. जून में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में परियोजना को आगे बढ़ाने पर राज्यों के बीच सहमति बन गई थी, जिसे अब औपचारिक रूप दिया जा रहा है.

इस MoU के जरिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी और बिजली की उपलब्धता के संदर्भ में बड़ा फायदा पहुंचेगा. इस करार में तय होगा कि किस राज्य को कितना पानी और बिजली का हिस्सा मिलेगा. इसके साथ ही हिमाचल के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान तक कैसे पहुंचेगा और उत्तराखंड को क्या लाभ मिलेगा, ये पूरी रूपरेखा इस समझौते के जरिए स्पष्ट होगी.

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