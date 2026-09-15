Mithun Tarot Rashifal 15 September 2026: अनुशासन बढ़ेगा, स्वास्थ्य संवार पाएगा

मिथुन

नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए जीवन में हर कदम सूझबूझ से उठाने और जल्दबाजी से बचकर आगे बढ़ने में सहयोगी है. सबका भरोसा बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सूबझूझ और रचनात्मकता बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सभी प्रभावित रहेंगे.

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अपनों का साथ बना रहेगा. भावनात्मक संबंध सुधार पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. मेलजोल में सहज रहेंगे. विभिन्न विषयो में संवार आएगी. कारोबार में स्थिति अनुकूल रहेगी. शुभ संकल्प बनाए रहेंगे. कार्यबाधाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य: अनुशासन बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. शारीरिक असहजताएं कम होंगी. उत्साह बढ़ा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्त प्रबंध बेहतर रहेगा. लाभ के मौके बढे़ंगे. परिस्थितियां बल पाएंगी. व्यवसायिक मजबूती रहेगीं.

रिश्ते: व्यक्तिगत रिश्तों को महत्व देंगे. हर्ष आनंद से कार्य करेंगे. पारिवारिक प्रयास संवारेंगे.



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