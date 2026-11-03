scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अरशद उर्फ जोजो गिरफ्तार: मेरठ में हथकड़ी निकालकर भागा था वारंटी, घंटों में ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा!

मेरठ के नौचंदी थाने की कस्टडी से हथकड़ी सरकाकर फरार हुआ वारंटी अभियुक्त अरशद उर्फ जोजो पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. नौचंदी ग्राउंड के पास हुई घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई और भागने में गिरने से वह घायल हो गया.

Advertisement
X
मेरठ पुलिस की गिरफ्त में जोजो (Photo- ITG)
मेरठ पुलिस की गिरफ्त में जोजो (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: मेरठ जिले के नौचंदी थाने से 2 नवंबर को साल 2014 के चोरी के मुकदमे का वारंटी आरोपी अरशद उर्फ जोजो पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया था. हालांकि, पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर नौचंदी ग्राउंड के पास की गई घेराबंदी में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे भागने के चक्कर में गिरने से उसके हाथ में चोट लग गई. पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं.

थाने से कैसे हुआ था फरार?

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी अरशद उर्फ जोजो पुत्र शाकिर ढवाई नगर की गली नंबर-7 (नौचंदी) का रहने वाला है. 2 नवंबर की सुबह वह नौचंदी थाने में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद था. इसी दौरान वह बड़ी चालाकी से अपने हाथ से हथकड़ी निकालकर थाने के कार्यालय से फरार हो गया था. इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Political dynamics of Meerut district (Photo-ITG)
1857 की क्रांति से 2027 चुनाव की जंग तक: जानिए मेरठ जिले का हाल
मेरठ में सौरभ के परिवार से मुलाकात के दौरान मीरा राठौर ने मुस्कान को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जताई (Photo: ITG)
मुस्कान की फांसी में रस्सी खींचना चाहती हैं मीरा, खर्च उठाने की भी पेशकश
नारियल फोड़कर की पूजा.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
जहां हुआ सौरभ का कत्ल, उस मकान का संगम जल से हुआ शुद्धिकरण
कमरे में पहुंचे तो फफक पड़े सौरभ की मां और भाई. (Photo: ITG)
19 महीने बंद रहा 'ब्लू ड्रम' वाला घर, अब कत्ल वाले कमरे में होगा हवन
सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू ने जताई आशंका. (Photo: Screengrab)
नीला ड्रम हत्याकांड के बाद अब सौरभ के भाई को कार ने मारी टक्कर

पुलिस टीमों का गठन और मुठभेड़

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश और एसपी सिटी के निर्देशन में एएसपी/सीओ सिविल लाइन के पर्यवेक्षण में नौचंदी पुलिस की तीन विशेष टीमें बनाई गईं. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नौचंदी ग्राउंड में छिपा हुआ है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जिस पर आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी और भागने का प्रयास किया.

Advertisement

बरामदगी और आगे की कानूनी कार्रवाई

भागने की कोशिश के दौरान गिरने से आरोपी के हाथ में चोट लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अशोक की लाट के पास दबोच लिया. उसके पास से .315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने और फायरिंग करने का नया मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अरशद उर्फ जोजो गिरफ्तार: मेरठ में हथकड़ी निकालकर भागा था वारंटी, घंटों में ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा! |
    अब सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों के टीचर भी करेंगे जनगणना का काम, केंद्र ने बदल दिया नियम  |
    अच्छी सैलरी वाले भी मुंबई में नहीं खरीद पा रहे घर, 1BHK के लिए तरसते लोग |
    भोपाल: रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल के हत्यारे का शॉर्ट एनकाउंटर, एक महीने से था फरार |
    प्रोटेस्ट कर रहे दिल्ली पुलिस के ACP सस्पेंड, अपने महकमे के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा भारी! |
    नोएडा: इमरान हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, दो पिस्टल बरामद |
    एक्टर तुषार कपूर से बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, हैरी बॉक्सर की आवाज से मैच नहीं हुआ ऑडियो |
    Suji Aloo Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में सूजी और आलू से बनाएं चटपटा चीला, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    Manoj Tiwari-Rekha Gupta: दिवाली पार्टी में पत्नी संग छाए मनोज तिवारी, CM रेखा गुप्ता से हुई बातचीत, दिखाई अंदर की झलक |
    Stock Market Rally: कल रिलायंस... तो आज इन शेयरों ने मचाया गदर, स्टॉक मार्केट में तूफानी तेजी
    Advertisement