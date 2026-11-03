नेपाल में दो हेलिकॉप्टर्स की भयंकर टक्कर, उड़े परखच्चे, Video आया सामने

मृतक विदेशी नागरिक, घायल को इलाज के लिए भेजा
पुलिस निरीक्षक मौसम तामांग ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला व्यक्ति विदेशी नागरिक था. हालांकि, उसकी राष्ट्रीयता की पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतक का शव प्रभु हेलिकॉप्टर से लुक्ला लाया गया है. हादसे में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए माउंटेन हेलिकॉप्टर से भेजा गया है. फिलहाल दुर्घटना के कारणों और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं.
इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें हेलिपैड पर हेलिकॉप्टरों की गतिविधियां देखी जा सकती हैं. दोनों हेलिकॉप्टर लैंडिंग के दौरान आपस में टकरा गए. दोनों के पंखें आपस में टकराने से हेलिकॉप्टरों के परखच्चे उड़ गए.