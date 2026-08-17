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कर्नाटक में 3 तमिलों की मौत पर CM विजय ने बताया ‘नरसंहार’, मांगी हाईलेवल जांच... वन विभाग के एनकाउंटर पर उठे सवाल

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में 15 अगस्त को कर्नाटक वन विभाग की गोलीबारी में तीन तमिल लोगों की मौत हो गई. तमिलनाडु के सीएम विजय ने इसे नरसंहार बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की. डीएमके प्रमुख स्टालिन ने भी इसकी कड़ी निंदा की. कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और मुआवजे का भरोसा दिया, जबकि विपक्षी नेता आर अशोक ने न्यायिक जांच की मांग की.

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तीन तमिल लोगों की मौत पर तमिलनाडु CM विजय ने इसे नरसंहार बताते हुए हाईलेवल जांच की मांग की (Photo: PTI)
तीन तमिल लोगों की मौत पर तमिलनाडु CM विजय ने इसे नरसंहार बताते हुए हाईलेवल जांच की मांग की (Photo: PTI)

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