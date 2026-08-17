Career Rashifal 17 August 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों का कारोबार संतुलित रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

समय पर कार्य करने पर जोर दें. प्रबंधन बनाए रखें. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. वादा निभाएं. अधिकारी प्रभावित होंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ-प्रभाव बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अफवाहों से बचें. आर्थिक मामलों में सक्रियता रखें. लेनदेन पर ध्यान दें.

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वृष

अनुभवी निर्देशों का पालन करें. कामकाज पर ध्यान दें. करियर और कारोबार में रुचि रहेगी. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. योजनाओं को लंबित न रखें. आर्थिक मामलों पर जोर रहेगा. कामकाजी मामले पक्ष में बनेंगे. कला-कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे. धनधान्य में वृद्धि के अवसर बनेंगे.

मिथुन

कारोबार संतुलित रहेगा. नीति-नियमों का पालन करेंगे. कार्यों में सफलता मिलेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. वित्तीय लाभ बेहतर रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

कर्क

कार्यगति तेज रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. व्यापार में सक्रियता और पहल बढ़ेगी. वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ेगा. पद-प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

सिंह

महत्वपूर्ण कारोबारी चर्चाओं को गति मिलेगी. वाणिज्यिक मामलों में सहकारिता बढ़ेगी. प्रतिभा और प्रबंधन बेहतर रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. धनधान्य के संग्रह और संरक्षण का भाव रहेगा. वित्त व्यवस्था मजबूत होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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कन्या

कारोबार के अवरोध दूर होंगे. कार्यों में तेजी बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ेगा. मेहनत से जगह बनाएंगे. उद्योग-व्यापार में उछाल आएगा. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे. नए अनुबंधों के योग बनेंगे. उचित निर्णय लेंगे.

तुला

आर्थिक विषयों में विनम्र रहें. सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़ें. बजट के अनुरूप कार्य करें. विभिन्न विषयों में निरंतरता रहेगी. समकक्षों का सहयोग बनाए रखें. निवेश के अवसर मिलेंगे. लीगल कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नीति-नियमों के अनुसार काम करें.

वृश्चिक

अवसरों को भुनाने में आगे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. औद्योगिक विषय आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. वित्तीय मामले हल होंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद-प्रतिष्ठा का प्रभाव बना रहेगा.

धनु

तेजी का भाव बनाए रखेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. सहयोग से परिणाम संवारेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर होंगे. पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल होंगे. पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय मामले संवरेंगे. बड़ों से सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. योजनाएं आकार लेंगी.

मकर

करियर और कारोबार में तेजी आएगी. व्यावसायिक उछाल बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उच्च परिणाम पाएंगे. लक्ष्य हासिल करेंगे. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. वाणिज्यिक सफलता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. शासन पक्ष सहयोगी रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

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कुंभ

कामकाज में नियमितता बनाए रखें. धूर्त लोगों से दूरी बनाएं. नियमों की अनदेखी से बचें. अनुबंधों में उतावली न करें. वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. परिवार के कार्यों को गति दें. लोभ-प्रलोभन में न आएं. साहस बनाए रखें.

मीन

महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे. करियर और व्यापार में उच्च प्रदर्शन रहेगा. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्य से कार्य साधेंगे. आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. स्थायी संपत्ति बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा. साहसिक फैसले ले पाएंगे.

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