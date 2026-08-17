Aaj ka Love Rashifal 17 August 2026: मेष राशि वालों को मित्रों का साथ मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष

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करीबियों का सहयोग और सहकार बढ़ेगा. साथी और सहकर्मी परस्पर सहयोगी रहेंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. बहस-विवाद में नहीं पड़ेंगे. मौके पर अपनी बात रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. मित्रों का साथ बना रहेगा.

वृष

भावनात्मक चर्चा को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. वाणी-व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. मदद का भाव रखेंगे. प्रेम के मामले संवार पाएंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. सूचना प्राप्त हो सकती है. एक-दूसरे की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे.

मिथुन

मन की बात कहने में सहज संकोच बना रहेगा. रिश्तों में उतावली न दिखाएं. परिजनों का दबाव महसूस हो सकता है. संबंधों में सजग रहें. चर्चा-संवाद बेहतर होगा. भेंट-मुलाकात में रुचि रहेगी. सरप्राइज दे सकते हैं. भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा. साहस और संपर्क बनाए रखेंगे.

कर्क

करीबी सहयोगी होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. संवाद में रुचि रखेंगे. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों को समय देंगे. संवेदनशीलता रहेगी. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे. भाईचारा मजबूत बना रहेगा.

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सिंह

कुल परिवार में सुख बढ़ेगा. संबंधों को मजबूती देंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. मिलकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण-मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.

कन्या

करीबियों का साथ और समर्थन पाएंगे. पारिवारिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सक्रियता आएगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंटवार्ता में बनेगी. उचित प्रस्ताव पा सकते हैं.

तुला

भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें. वाद-विवाद में नहीं पड़ें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. चर्चा-संवाद सहज रहेगा. मन के मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचें. करीबियों का सम्मान करें. संबंध पूर्ववत रहेंगे. मित्रों से किया वादा निभाएंगे. बाहरी से मदद मिल सकती है.

वृश्चिक

मन के मामलों में विवेक बनाए रखेंगे. उचित समय पर अपनी बात कहेंगे. प्रेम प्रसंगों में उत्साह बना रहेगा. प्रिय से भेंट के मौके बनेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण-मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा और गोपनीयता बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे.

धनु

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. संबंधों को बखूबी निभाएंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. व्यवहार सहज बनाए रखेंगे.

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मकर

अपनों से जरूरी बातें कह पाएंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ा रहेगा. संबंधों में सहजता दिखाएंगे. सूझबूझ से व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. प्रियजनों का साथ और विश्वास रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

कुंभ

व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं. संबंधियों के लिए समय निकालें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें. मन की बात कहने में धैर्य रखें. प्रेम संबंधों पर नियंत्रण लाएं. परिजन मददगार रहेंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. प्रिय संग वक्त बिताएंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ाएं.

मीन

मन की बात कह पाने में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. करीबियों से संबंध बेहतर होंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. गोपनीयता बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. विनम्रता बनाए रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा. अनजान से दूरी रखेंगे.

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