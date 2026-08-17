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Arthik Rashifal 17 अगस्त 2026: धनु राशि वालों के वित्तीय मामले संवरेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 17 August 2026 (आर्थिक राशिफल): धनु राशि वालों को पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय मामले संवरेंगे. बड़ों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी.

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arthik_rashifal horoscope
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मेष- कार्यक्षेत्र में लाभ-प्रभाव बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. अफवाह से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रखेंगे. लेनदेन पर ध्यान दें.

वृष- अनुभवी निर्देशों को बनाए रखें. कामकाज पर ध्यान दें. करियर कारोबार में रुचि रहेगी. व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. योजनाएं लंबित न रखें.

मिथुन- वित्तीय लाभ बेहतर बना रहेगा. सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहेगी. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ रह सकते हैं. प्रशासनिक कार्यों को साधेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

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कर्क- वित्तीय लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. विविध प्रयास बढ़ाएंगे.

सिंह- धनधान्य के संग्रह संरक्षण का भाव रहेगा. वित्त व्यवस्था मजबूत रहेगी. उत्साह से आगे बढेंगे. लाभ संवार ऊंचा होगा. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

कन्या- आर्थिक पक्ष बेहतर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास फलित होंगे. विविध कार्यों में सक्रियता आएगी. नवीन अनुबंधों के योग बनेंगे. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. उचित निर्णय लेंगे.

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तुला- पेशेवर पहल से बचेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. लीगल कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करते रहें. व्यर्थ दिखावा न करें.

वृश्चिक- आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आत्मविश्वास व धैर्य से कार्य करेंगे. वित्तीय मामले हल होंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. योजनाओं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बने रहेंगे. सहयोग सहकार बढ़ेगा.

धनु- पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय मामले संवरेंगे. बड़ों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. शासन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी.

मकर- आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. वाणिज्यिक सफलता बढ़ी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. शासन पक्ष सहयोगी रहेगा. कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

कुंभ- वित्त प्रबंधन बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. परिवार के कार्यों को गति दें. प्रदर्शन पूर्ववत् रहेगा. वार्ता सामान्य रहेगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. आशंकाएं बढ़ेंगी. साहस बनाए रखें.

मीन- आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. स्थाई संपत्ति बढ़ेगी. व्यायवायिक संबंधों को भुनाने के अवसर बढ़ेंगे. साहसिक फैसलों को ले पाएंगे.

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