पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था विमान

पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई. उस वक्त विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था. बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा. इसके बाद पायलट ने विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया.

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फ्लाइट नंबर 6E 925 पटना से लखनऊ आ रही थी. विमान में कुल 104 यात्री सवार थे. घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर उतार लिया गया. किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं है.

17 हजार फीट की ऊंचाई पर गिरी बिजली

यह घटना उस वक्त हुई जब विमान खराब मौसम के बीच करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. अचानक आकाशीय बिजली विमान से टकरा गई. इसकी वजह से विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा. बिजली गिरने के बाद पायलट ने स्थिति को संभाला. विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

पायलट ने संभाली स्थिति

आकाश में खराब मौसम के बीच विमान पर बिजली गिरने के बाद सबसे अहम बात थी उसे सुरक्षित नीचे लाना. पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंचाया. लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एयरपोर्ट पर विमान की जांच की जा रही है, क्योंकि बिजली गिरने से उसके अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है.

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यह फ्लाइट पटना से लखनऊ आने के बाद आगे अहमदाबाद जाने वाली थी. यानी विमान का रूट पटना से लखनऊ होते हुए अहमदाबाद का था. फिलहाल घटना के बाद विमान की स्थिति की जांच की जा रही है. यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है. घटना के दौरान खराब मौसम के कारण विमान को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे.

इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यही रही कि करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर बिजली की चपेट में आने के बावजूद विमान को सुरक्षित लखनऊ उतार लिया गया.



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