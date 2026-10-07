scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था विमान

पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई. करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर हुई इस घटना के बाद विमान को लखनऊ में सुरक्षित उतारा गया.

Advertisement
X
इंडिगो प्लेन पर गिरी बिजली. (Photo: ITG)
इंडिगो प्लेन पर गिरी बिजली. (Photo: ITG)

पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई. उस वक्त विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था. बिजली गिरने से विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा. इसके बाद पायलट ने विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया.

फ्लाइट नंबर 6E 925 पटना से लखनऊ आ रही थी. विमान में कुल 104 यात्री सवार थे. घटना के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर उतार लिया गया. किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं है.

17 हजार फीट की ऊंचाई पर गिरी बिजली

सम्बंधित ख़बरें

फेस्टिव सीजन में अचानक क्यों बढ़ा फ्लाइट का ऐसे किराया?
flights fare increase
दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद... त्योहारों पर इतना महंगा हुआ हवाई सफर
IndiGo shares had corrected 7 per cent after global energy prices rose sharply from the start of September 2026, with Brent up around 17 per cent, leading to concerns over higher fuel costs.
IndiGo Price Hike: हवाई सफर होगा महंगा, इस एयरलाइंस ने किया बड़ा ऐलान
IndiGo Airlines (File Photo)
IndiGo विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से टकराया, बड़ा हादसा टला
IndiGo Airlines.
लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेकऑफ के बाद लिया यू-टर्न

यह घटना उस वक्त हुई जब विमान खराब मौसम के बीच करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. अचानक आकाशीय बिजली विमान से टकरा गई. इसकी वजह से विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा. बिजली गिरने के बाद पायलट ने स्थिति को संभाला. विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

पायलट ने संभाली स्थिति

आकाश में खराब मौसम के बीच विमान पर बिजली गिरने के बाद सबसे अहम बात थी उसे सुरक्षित नीचे लाना. पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंचाया. लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एयरपोर्ट पर विमान की जांच की जा रही है, क्योंकि बिजली गिरने से उसके अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है.

Advertisement

यह फ्लाइट पटना से लखनऊ आने के बाद आगे अहमदाबाद जाने वाली थी. यानी विमान का रूट पटना से लखनऊ होते हुए अहमदाबाद का था. फिलहाल घटना के बाद विमान की स्थिति की जांच की जा रही है. यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है. घटना के दौरान खराब मौसम के कारण विमान को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे.

इस पूरी घटना में सबसे अहम बात यही रही कि करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर बिजली की चपेट में आने के बावजूद विमान को सुरक्षित लखनऊ उतार लिया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पिता के तानों और गाली गलौच से खफा था बेटा, इस बेरहमी से किया कत्ल, लाश देख दहल उठे थे गांव के लोग |
    पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था विमान |
    सीएम से पीएम पद तक... जनसेवा में नरेंद्र मोदी के 25 साल बेमिसाल, देखें |
    क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम कराने का झांसा, बैंक अधिकारी बनकर दो खातों से 4 लाख उड़ाए |
    'आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसने...', भारत में स्टारलिंक की एंट्री रुकने पर भड़के मस्क |
    संजय दत्त के 'भारत में शांति नहीं' वाले बयान पर आमिर खान का रिएक्शन वायरल, वीडियो |
    शराब पार्टी में दोस्त ही बने दुश्मन, 80 रुपये के लिए अनीस की हत्या, सलाई से किया गर्दन पर वार |
    घर में घुसकर 19 साल की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, चाचा से बोला- भतीजी को गोली मार दी है |
    बिगड़ी दिल्ली की हवा, 3 साल में सबसे प्रदूषित रहा अक्टूबर का पहला हफ्ता |
    विवेक अग्निहोत्री के बयान पर VHP का पलटवार, कहा- हिंदू धर्म पर ज्ञान ना बांटें
    Advertisement