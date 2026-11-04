scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार हत्याकांड: 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड मोनू यादव का एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली

जालौन के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की निर्मम हत्या के मुख्य साजिशकर्ता और 1 लाख रुपये के इनामी पवन यादव उर्फ मोनू यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है. मदारीपुर रोड पर हुई मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया.

Advertisement
X
जालौन में एनकाउंटर (Photo- ITG)
जालौन में एनकाउंटर (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: जालौन जिले की कालपी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने 1 लाख रुपये के इनामी पवन यादव उर्फ मोनू यादव को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. मोनू यादव  मदारीपुर रोड पर चेकिंग के दौरान 31 अक्टूबर को हुए कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार के अपहरण और हत्या मामले के मुख्य साजिशकर्ता है. बीती रात नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा रोकने पर मोनू ने जानलेवा नीयत से 2 राउंड गोलियां चलाईं. पुलिस की आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोलियां लगीं और वह गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

31 अक्टूबर को हुई थी अधिवक्‍ता की हत्या

आपको बता दें कि बीते 31 अक्टूबर 2026 को अधिवक्ता गयादीन अहिरवार का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य वारदात से पूरे जिले और अधिवक्ता जगत में हड़कंप मच गया था. घटना के बाद से जालौन पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

Encounter of lawyer's alleged killers in Jalaun (Photo- Screengrab)
जालौन एनकाउंटर: कालपी बार संघ अध्यक्ष के हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे
खेत के बीच में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री(screengrab:itg)
जालौन के गांव में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 1100 किलो की खेप बरामद
Horrific Sleeper Bus Fire on Yamuna Expressway Claims 9 Lives, Hasim Khan Heroically Saves
'पीछे बैठे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे', हासिम ने बताया हादसे का पूरा मंजर
रिंकू सिंह राही का जालौन से ट्रांसफर कर दिया गया है. Photo ITG
IAS रिंकू सिंह राही का नया आरोप, बोले- देखते हैं अधिकारी कितना गिरते हैं
Jalaun news
जालौन में प्रेमिका के घर बक्से में छिपा मिला युवक

सभी 5 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे

इससे पहले पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को घायल कर तीन आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य मास्टरमाइंड मोनू यादव फरार चल रहा था. बुधवार को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि आरोपी मदारीपुर के रास्ते पड़ोसी जिले में भागने की फिराक में है, जिसके बाद नाकाबंदी कर उसे पकड़ा गया. इस कार्रवाई के साथ हत्याकांड के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

Advertisement

पुलिस का बयान

अपर एस पी जालौन ईशान सोनी ने बताया कि 1 लाख के इनामी अपराधी मोनू यादव उर्फ पवन यादव को साहसिक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. सघन चेकिंग के दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ. पुलिस आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन अहिरवार हत्याकांड: 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड मोनू यादव का एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली |
    Suran ki Sabzi Recipe: अमचूर-हींग डालकर दीवाली पर बनाएं मसालेदार सूरन की सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी |
    पत्नी ने पैर पकड़े, प्रेमी ने सीने में मारे चाकू... फिर प्रेमी को छोड़ दूसरी शादी कर ली... बागपत की साईन 11 महीने बाद पकड़ी गई |
    अब्दुल रचेगा इतिहास! ट्रंप ने जिसे बताया 'जिहादी' क्या वो बनेगा अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर? |
    श्रद्धा ने श‍िवा को बगैर कपड़े नाचने पर क‍िया था मजबूर; देखें वारदात |
    'मुस्लिम-सिख धर्म का मजाक उड़ाकर दिखाएं', फिल्मों में धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़? मुकेश खन्ना ने खोला मोर्चा |
    'बांटने वाली राजनीति को जनता ने नकारा', मिडटर्म में ट्रंप की हार पर बोले बराक ओबामा |
    Lakshmi Narayan Rajyog: धनतेरस पर बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा! |
    'हार की वजह ईरान', चुनाव नतीजों से ट्रंप हताश, दे दी बड़ी धमकी |
    8 दिन हॉस्पिटल में रही, मौत से लड़ी जंग... हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई पंचकूला की बिटिया, परिवार हुआ भावुक
    Advertisement