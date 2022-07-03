Indian Railway: रेलवे ने 280 से ज्यादा ट्रेनें आज कर दीं रद्द, कई ट्रेनों का बदला रूट, सफर से पहले देखें लिस्ट

Indian Railways, List of Trains Cancelled: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर करीब दो बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 257 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल (Full Cancelled Trains) कर दिया गया है. जबकि, 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द (Partially Cancelled) किया गया है. ऐसे में आज (रविवार) यानी 3 जुलाई को 280 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है.
कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल हैं. आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 3 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक 31 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है जबकि 28 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि ट्रेन में सफर के लिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.
Fully Cancelled Trains Today July 03 2022: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें
|258 trains cancelled [ Start Date: 03-Jul ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00114 SGTY-BIRD PCET SPL
SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|PEXP
|19:30
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:15
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-BJPL SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL
AGARTALA (AGTL) - RANI KAMALAPATI (RKMP)
|TOD
|15:00
|02576 GKP HYB
GORAKHPUR (GKP) - HYDERABAD (HYB)
|TOD
|08:30
|03037 SBG-BGP SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|08:45
|03038 BGP-SBG SPL
BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|11:40
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|07:35
|03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|14:40
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|12:25
|03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|10:38
|03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|11:55
|03459 BGP-JMP SPL
BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|21:25
|03460 JMP-BGP SPL
JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)
|PSPC
|18:55
|03485 GODA-HSDA DEMU PGR SPL
GODDA (GODA) - HANSDIHA (HSDA)
|PSPC
|16:30
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|06:10
|04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|14:50
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04325 SHTS-MB EXP SPL
SAMBHAL HTM SAR (SHTS) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|10:15
|04326 MB-SHTS EXP SPL
MORADABAD (MB) - SAMBHAL HTM SAR (SHTS)
|PSPC
|07:55
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|04407 PWL-GZB CAREMU
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|06:00
|04409 GZB-SSB EMU MEXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|09:00
|04410 SSB-PWL EMU MEXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|14:30
|04437 PWL-SSB CAR EMU MEX SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|15:10
|04438 NDLS-PWL MEX SPL
NEW DELHI (NDLS) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|08:45
|04439 PWL-GZB MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|10:55
|04445 PWL-NDLS EMU MEX SPL
PALWAL (PWL) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|22:20
|04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|11:30
|04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:05
|04920 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|18:00
|05213 RXL-SMI DEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - SITAMARHI (SMI)
|PSPC
|11:40
|05214 SMI-RXL DEMU PASS SPL
SITAMARHI (SMI) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|15:15
|05275 SHC- SPJ MEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|07:45
|05278 SPJ-SHC MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|16:05
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05415 SBG-JMP PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|15:35
|05416 JMP-SBG PGR SPL
JAMALPUR JN (JMP) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|07:05
|05542 NKE-RXL DEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|09:00
|05543 LSI-SHC DEMU SPECIAL
LAHERIA SARAI (LSI) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|12:05
|05544 SHC-LSI DEMU SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)
|PSPC
|05:15
|05546 SHC-LSI DEMU SPECIAL
SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)
|PSPC
|18:35
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07331 SUR-UBL PASSENGER
SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)
|PSPC
|04:45
|07332 UBL-SUR PASSENGER
HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)
|PSPC
|12:55
|07496 RC-GWD
RAICHUR (RC) - GADWAL (GWD)
|PSPC
|13:10
|07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|08:45
|07793 KCG-PDPL PASSENGER
KACHEGUDA (KCG) - PEDDAPALLI (PDPL)
|PSPC
|06:00
|07794 PDPL-KCG PASSENGER
PEDDAPALLI (PDPL) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|14:40
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08705 R DGG MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|08:30
|08706 DGG BSP MEMU SPL
DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|11:40
|08709 R DGG MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
|PSPC
|17:20
|08710 DGG R MEMU SPL
DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|05:50
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08739 SDL BSP MEMU
SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|09:30
|08740 BSP-SDL MEMU
BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)
|PSPC
|07:45
|08741 DURG-G MEMU SPL
DURG (DURG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|06:30
|08742 G-DURG MEMU SPL
GONDIA JN (G) - DURG (DURG)
|PSPC
|17:40
|08743 G-ITR MEMU SPL
GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)
|PSPC
|09:45
|08744 ITR-G MEMU SPL
ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|15:00
|08754 ITR- RTK MEMU SPL
ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
|PSPC
|19:10
|08755 RTK-NGP MEMU SPL
RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)
|PSPC
|21:30
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER
NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11265 JBP-ABKP EXP
JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
|MEX
|13:10
|11266 ABKP-JBP EXP
AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|06:15
|12070 G - RIG JANSHATABDI EXP
GONDIA JN (G) - RAIGARH (RIG)
|JSH
|14:55
|12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|SUF
|08:20
|12758 SKZR-SC EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUF
|14:50
|12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
|SUF
|00:15
|12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP
BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)
|SUF
|15:50
|12929 BL - BRC INTERCITY
VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|07:15
|12930 BRC - BL INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)
|SUF
|17:10
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|23:07
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|15116 DLI-CPR LOKNAYAK EXPRESS
DELHI JN. (DLI) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:00
|15553 BGP-JYG EXPRESS
BHAGALPUR (BGP) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|07:50
|15612 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|22:15
|15615 GHY-SCL EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)
|MEX
|23:55
|15616 SCL-GHY EXPRESS
SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:20
|15642 BARAK BRAHMAPUTRA EXPRESS
NEW TINSUKIA (NTSK) - SILCHAR (SCL)
|MEX
|18:05
|16568 SMET-TK UR EXP
SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)
|MEX
|04:00
|17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|MEX
|05:25
|17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|16:00
|17267 COA-VSKP PSG
KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|04:25
|17268 VSKP-COA PSG
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)
|MEX
|17:05
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|18240 ITR BSP EXP
ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|23:55
|18247 BSP-REWA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)
|MEX
|19:20
|18248 REWA-BSP EXP
REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|22:15
|19035 BRC ADI INTERCITY EXP
VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)
|MEX
|18:20
|19036 ADI BRC INTERCITY EXP
AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)
|MEX
|14:00
|19119 ADI - SMNH EXPRESS
AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)
|MEX
|10:45
|19120 SMNH - ADI EXPRESS
SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)
|MEX
|06:35
|19206 MHV - BVC EXPRESS
MAHUVA JN (MHV) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)
|MEX
|14:25
|19306 KAMAKHYA-DADN EXP
KAMAKHYA (KYQ) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
|MEX
|05:35
|19426 NDB MMCT EXP
NANDURBAR (NDB) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|MEX
|14:00
|20846 BKN BSP SF EXP
BIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP)
|SUF
|01:10
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|06:40
|22620 TEN BSP SF EXP
TIRUNELVELI (TEN) - BILASPUR JN. (BSP)
|SUF
|01:15
|22827 PURI-SURAT S F WEEKLY
PURI (PURI) - SURAT (ST)
|SUF
|19:45
|22847 VSKP-LTT S F WEEKLY
VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|08:20
|22929 DRD - BRC EXPRESS
DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|15:45
|22930 BRC - DRD EXPRESS
VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)
|SUF
|06:25
|22937 RAJKOT - REWA EXPRESS
RAJKOT JN (RJT) - REWA (REWA)
|SUF
|13:45
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31051 KBGB-NH LOCAL
KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|07:10
|31213 SDAH-BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|06:48
|31214 BP-SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:40
|31221 SDAH - BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|08:13
|31222 BP-SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:02
|31313 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|05:30
|31316 KLYM - SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:10
|31317 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|07:18
|31318 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:15
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31415 SDAH NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|07:52
|31420 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:10
|31422 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:27
|31471 SDAH - NH LOCAL
KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|07:15
|31515 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|07:25
|31516 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:52
|31611 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:05
|31612 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:20
|31615 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|06:20
|31616 RHA -SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:20
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31913 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|07:40
|31914 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:02
|32213 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|04:58
|32214 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|05:52
|32217 SDAH-DKAE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
|SUB
|06:05
|32218 DKAE-SDAH LOCAL
DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:02
|33357 BT-DTK LOCAL
BARASAT (BT) - DATTAPUKUR (DTK)
|SUB
|07:02
|33431 SDAH - BT LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARASAT (BT)
|SUB
|08:58
|33434 BT - SDAH LOCAL
BARASAT (BT) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|08:15
|33513 SDAH - HNB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)
|SUB
|06:12
|33514 HNB-SDAH LOCAL
HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:48
बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी दी जाती है. अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं.
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.