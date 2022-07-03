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Indian Railway: रेलवे ने 280 से ज्यादा ट्रेनें आज कर दीं रद्द, कई ट्रेनों का बदला रूट, सफर से पहले देखें लिस्ट

List of Trains Cancelled: भारतीय रेलवे की ट्रेनों में हर रोज बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं. यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे कई तरह के कदम उठाता है. ऐसे में कुछ रूट्स पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है, कई जगहों पर गाड़ियों के परिचालन के समय में बदलाव करना पड़ता है. आइए जानते हैं आज यानी 3 जुलाई को कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं.

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Indian Railway Indian Railway
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रेलवे ने 280 से ज्यादा ट्रेनें कर दीं रद्द
  • 28 ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव

Indian Railways, List of Trains Cancelled: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर करीब दो बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 257  ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल (Full Cancelled Trains) कर दिया गया है. जबकि, 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द (Partially Cancelled) किया गया है. ऐसे में आज (रविवार) यानी 3 जुलाई को 280 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है.

कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग-अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल हैं. आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, 3 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक 31 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है जबकि 28 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि ट्रेन में सफर के लिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें.


Fully Cancelled Trains Today July 03 2022: पूरी तरह रद्द की गईं ये ट्रेनें

258 trains cancelled [ Start Date: 03-Jul ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00114 SGTY-BIRD PCET SPL
 SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		 PEXP 19:30
01539 PUNE STR DMU
 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		 PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 06:15
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		 PSPC 17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:35
01607 PTK-BJPL SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 17:55
01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL
 AGARTALA (AGTL) - RANI KAMALAPATI (RKMP)		 TOD 15:00
02576 GKP HYB
 GORAKHPUR (GKP) - HYDERABAD (HYB)		 TOD 08:30
03037 SBG-BGP SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 08:45
03038 BGP-SBG SPL
 BHAGALPUR (BGP) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 11:40
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)		 PSPC 07:35
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 14:40
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		 PSPC 03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		 PSPC 07:00
03405 BGP-JMP DEMU PGR SPL
 BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 12:25
03406 JMP-BGP DEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 10:38
03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 11:55
03459 BGP-JMP SPL
 BHAGALPUR (BGP) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 21:25
03460 JMP-BGP SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 18:55
03485 GODA-HSDA DEMU PGR SPL
 GODDA (GODA) - HANSDIHA (HSDA)		 PSPC 16:30
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04325 SHTS-MB EXP SPL
 SAMBHAL HTM SAR (SHTS) - MORADABAD (MB)		 PSPC 10:15
04326 MB-SHTS EXP SPL
 MORADABAD (MB) - SAMBHAL HTM SAR (SHTS)		 PSPC 07:55
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		 PSPC 06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		 PSPC 18:50
04407 PWL-GZB CAREMU
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 06:00
04409 GZB-SSB EMU MEXP SPL
 GHAZIABAD (GZB) - SHAKURBASTI (SSB)		 PSPC 09:00
04410 SSB-PWL EMU MEXP SPL
 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 14:30
04437 PWL-SSB CAR EMU MEX SPL
 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)		 PSPC 15:10
04438 NDLS-PWL MEX SPL
 NEW DELHI (NDLS) - PALWAL (PWL)		 PSPC 08:45
04439 PWL-GZB MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 10:55
04445 PWL-NDLS EMU MEX SPL
 PALWAL (PWL) - NEW DELHI (NDLS)		 PSPC 22:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)		 PSPC 11:30
04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		 PSPC 08:05
04920 NDLS-PWL EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - PALWAL (PWL)		 PSPC 18:00
05213 RXL-SMI DEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - SITAMARHI (SMI)		 PSPC 11:40
05214 SMI-RXL DEMU PASS SPL
 SITAMARHI (SMI) - RAXAUL JN (RXL)		 PSPC 15:15
05275 SHC- SPJ MEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 07:45
05278 SPJ-SHC MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 16:05
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05405 RPH-SBG SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 06:05
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05415 SBG-JMP PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 15:35
05416 JMP-SBG PGR SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 07:05
05542 NKE-RXL DEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)		 PSPC 09:00
05543 LSI-SHC DEMU SPECIAL
 LAHERIA SARAI (LSI) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 12:05
05544 SHC-LSI DEMU SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)		 PSPC 05:15
05546 SHC-LSI DEMU SPECIAL
 SAHARSA JN (SHC) - LAHERIA SARAI (LSI)		 PSPC 18:35
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		 PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 15:05
07331 SUR-UBL PASSENGER
 SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)		 PSPC 04:45
07332 UBL-SUR PASSENGER
 HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)		 PSPC 12:55
07496 RC-GWD
 RAICHUR (RC) - GADWAL (GWD)		 PSPC 13:10
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)		 PSPC 08:45
07793 KCG-PDPL PASSENGER
 KACHEGUDA (KCG) - PEDDAPALLI (PDPL)		 PSPC 06:00
07794 PDPL-KCG PASSENGER
 PEDDAPALLI (PDPL) - KACHEGUDA (KCG)		 PSPC 14:40
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08705 R DGG MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)		 PSPC 08:30
08706 DGG BSP MEMU SPL
 DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 11:40
08709 R DGG MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)		 PSPC 17:20
08710 DGG R MEMU SPL
 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)		 PSPC 05:50
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		 PSPC 10:40
08739 SDL BSP MEMU
 SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN. (BSP)		 PSPC 09:30
08740 BSP-SDL MEMU
 BILASPUR JN. (BSP) - SHAHDOL (SDL)		 PSPC 07:45
08741 DURG-G MEMU SPL
 DURG (DURG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 06:30
08742 G-DURG MEMU SPL
 GONDIA JN (G) - DURG (DURG)		 PSPC 17:40
08743 G-ITR MEMU SPL
 GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)		 PSPC 09:45
08744 ITR-G MEMU SPL
 ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)		 PSPC 15:00
08754 ITR- RTK MEMU SPL
 ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)		 PSPC 19:10
08755 RTK-NGP MEMU SPL
 RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP)		 PSPC 21:30
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)		 PSPC 06:05
09484 PTN - MSH PASSENGER
 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 19:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11265 JBP-ABKP EXP
 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)		 MEX 13:10
11266 ABKP-JBP EXP
 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)		 MEX 06:15
12070 G - RIG JANSHATABDI EXP
 GONDIA JN (G) - RAIGARH (RIG)		 JSH 14:55
12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		 SUF 08:20
12758 SKZR-SC EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUF 14:50
12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)		 SUF 00:15
12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)		 SUF 15:50
12929 BL - BRC INTERCITY
 VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 07:15
12930 BRC - BL INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)		 SUF 17:10
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 MEX 14:05
13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)		 MEX 23:07
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)		 MEX 16:35
14307 PYGS -BE PASS EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
15116 DLI-CPR LOKNAYAK EXPRESS
 DELHI JN. (DLI) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:00
15553 BGP-JYG EXPRESS
 BHAGALPUR (BGP) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 07:50
15612 SCL-GHY EXPRESS
 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 22:15
15615 GHY-SCL EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - SILCHAR (SCL)		 MEX 23:55
15616 SCL-GHY EXPRESS
 SILCHAR (SCL) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:20
15642 BARAK BRAHMAPUTRA EXPRESS
 NEW TINSUKIA (NTSK) - SILCHAR (SCL)		 MEX 18:05
16568 SMET-TK UR EXP
 SHIMOGA TOWN (SMET) - TUMKUR (TK)		 MEX 04:00
17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)		 MEX 05:25
17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		 MEX 16:00
17267 COA-VSKP PSG
 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 MEX 04:25
17268 VSKP-COA PSG
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)		 MEX 17:05
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		 MEX 09:10
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		 MEX 22:30
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		 MEX 18:05
18240 ITR BSP EXP
 ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 23:55
18247 BSP-REWA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - REWA (REWA)		 MEX 19:20
18248 REWA-BSP EXP
 REWA (REWA) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 22:15
19035 BRC ADI INTERCITY EXP
 VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 18:20
19036 ADI BRC INTERCITY EXP
 AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)		 MEX 14:00
19119 ADI - SMNH EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH)		 MEX 10:45
19120 SMNH - ADI EXPRESS
 SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 06:35
19206 MHV - BVC EXPRESS
 MAHUVA JN (MHV) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)		 MEX 14:25
19306 KAMAKHYA-DADN EXP
 KAMAKHYA (KYQ) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)		 MEX 05:35
19426 NDB MMCT EXP
 NANDURBAR (NDB) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 MEX 14:00
20846 BKN BSP SF EXP
 BIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP)		 SUF 01:10
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOW (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOW (LJN)		 SUF 06:40
22620 TEN BSP SF EXP
 TIRUNELVELI (TEN) - BILASPUR JN. (BSP)		 SUF 01:15
22827 PURI-SURAT S F WEEKLY
 PURI (PURI) - SURAT (ST)		 SUF 19:45
22847 VSKP-LTT S F WEEKLY
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT)		 SUF 08:20
22929 DRD - BRC EXPRESS
 DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 15:45
22930 BRC - DRD EXPRESS
 VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)		 SUF 06:25
22937 RAJKOT - REWA EXPRESS
 RAJKOT JN (RJT) - REWA (REWA)		 SUF 13:45
22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)		 SUF 15:50
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
31051 KBGB-NH LOCAL
 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 07:10
31213 SDAH-BP LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 06:48
31214 BP-SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 07:40
31221 SDAH - BP LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)		 SUB 08:13
31222 BP-SDAH LOCAL
 BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:02
31313 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 05:30
31316 KLYM - SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 07:10
31317 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 07:18
31318 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:15
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31415 SDAH NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 07:52
31420 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:10
31422 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 09:27
31471 SDAH - NH LOCAL
 KANKURGACHHI ROAD JN (KGK) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 07:15
31515 SDAH- STB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)		 SUB 07:25
31516 STB - SDAH LOCAL
 SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:52
31611 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:05
31612 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:20
31615 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 06:20
31616 RHA -SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 07:20
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
31913 SDAH-GEDE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)		 SUB 07:40
31914 GEDE - SDAH LOCAL
 GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:02
32213 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 04:58
32214 DKAE-SDAH LOCAL
 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 05:52
32217 SDAH-DKAE LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)		 SUB 06:05
32218 DKAE-SDAH LOCAL
 DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 07:02
33357 BT-DTK LOCAL
 BARASAT (BT) - DATTAPUKUR (DTK)		 SUB 07:02
33431 SDAH - BT LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARASAT (BT)		 SUB 08:58
33434 BT - SDAH LOCAL
 BARASAT (BT) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 08:15
33513 SDAH - HNB LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - HASANABAD (HNB)		 SUB 06:12
33514 HNB-SDAH LOCAL
 HASANABAD (HNB) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:48


बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी दी जाती है. अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही चेक कर लें कि जिस गाड़ी से आपको यात्रा करनी है वो कैंसिल या लेट तो नहीं है. सफर से पहले यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 के जरिए भी ट्रेनों से जुड़ी अपडेट्स ले सकते हैं. 

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

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