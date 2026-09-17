scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'महिला LPG सिलेंडर नहीं उठा सकती', बोलकर नौकरी देने से किया इनकार, अब IOC देगा 12 लाख का मुआवजा

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक महिला को यह कहकर नौकरी देने से इनकार किया था कि महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिला होने का अपमान बताया है.

Advertisement
X
SC ने कहा- केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है. (Representational Image)
SC ने कहा- केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है. (Representational Image)

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) को एक योग्य महिला उम्मीदवार सुमित्रा को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. आईओसी ने उसे केवल महिला होने के कारण एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर की नौकरी देने से मना कर दिया गया था.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह कहकर नौकरी देने से इनकार किया था कि 'महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी'. सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्या महिलाएं एलपीजी सिलेंडर नहीं उठा सकतीं? अदालत ने इसे महिला होने का अपमान बताया.

महिला अब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुकी है, इसलिए कोर्ट ने उसे नौकरी देने के बजाय 12 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित समझा. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कॉर्पोरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है.

सम्बंधित ख़बरें

IOCL First Petrol Pump
कैसा था इंडियन ऑयल का पहला पेट्रोल पंप? IOCL ने दिखाई झलक
LPG e-KYC Deadline Extend
सर्वर ठप... डीलरशिप पर भारी भीड़, बढ़ानी पड़ी LPG e-KYC की डेडलाइन
lpg ekyc deadline
गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए अलर्ट, घर बैठे करें ये जरूरी काम!
LPG सिलेंडर पड़ेगा महंगा, आज डेडलाइन, तुरंत निपटाएं ये काम
e-KYC for LPG
सिर्फ 6 दिन बाकी... फिर नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर! फटाफट करें ये काम

यह भी पढ़ें: बिना नोटिस... फाइनेंस वाले रात में उठा ले गए ट्रक, अब कोर्ट का आदेश- ₹10 लाख दो मुआवजा

इंडियन ऑयल के वकील ने दलील दी थी कि इस काम में भारी LPG सिलेंडर उठाने पड़ते हैं और रात की शिफ्ट होती है, इसलिए शायद अधिकारियों ने महिला को उपयुक्त नहीं माना. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि महिलाएं दिन-रात अपने घरों में खुद गैस सिलेंडर उठाती और बदलती हैं.

Advertisement

नौकरी के बजाय मुआवजा दिए जाने के मुद्दे पर कहा गया कि याचिकाकर्ता महिला अब रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने  उसे इस पड़ाव पर नौकरी देने के बजाय एकमुश्त ₹12 लाख का मुआवजा देना उचित समझा.

कौन हैं सुमित्रा?

बता दें, सुमित्रा हरियाणा के गुड़्हा गांव की रहने वाली हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव के चलते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में नौकरी से वंचित किए जाने पर 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

सुमित्रा उन 49 लोगों में शामिल थीं जिनकी सिफारिश डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक स्थानीय समिति ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग हेल्पर या कैजुअल खलासी के पद के लिए की थी. उन्हें केवल महिला होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे नारीत्व का अपमान बताया. 

लंबी कानूनी लड़ाई और महिला के रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के कारण, अदालत ने अब उन्हें नौकरी के बजाय 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IndiGo में सफर हुआ महंगा! एक्स्ट्रा बैगेज से लेकर प्रायोरिटी सर्विस के चार्ज बढ़े |
    IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने काटा बवाल, 30 गेंदों में जड़ा शतक, एक साथ ध्वस्त हुए कई रिकॉर्ड |
    UPI चार्ज को लेकर छिड़ा घमासान, BJP प्रवक्ता ने कांग्रेस पर उठाए सवाल |
    30 मिनट में 28 लड्डू खा गया शख्स... लगातार दूसरी बार जीता कॉम्पिटिशन |
    घरों की कीमत बढ़ी, फिर भी 3BHK की डिमांड मजबूत, सर्वे में खुलासा |
    दहेज के लिए सास ने जिंदा जलाया, बेटी से किया जुदा! KBC में किस्मत बदलने पहुंची 'बिलासपुर अग्निकांड' की पीड़िता |
    युवती के कमरे में घुसा युवक, मकान मालिक ने पकड़ा... अंदर खून से लथपथ मिली अनीता की लाश |
    'महिला LPG सिलेंडर नहीं उठा सकती', बोलकर नौकरी देने से किया इनकार, अब IOC देगा 12 लाख का मुआवजा |
    थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी? उद्धव ठाकरे के बाद अब ममता बनर्जी से मिल सकती हैं कनिमोझी |
    भारत में लॉन्च हुआ Meta One सब्सक्रिप्शन प्लान, 79 रुपये की शुरुआती कीमत
    Advertisement