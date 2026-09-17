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युवती के कमरे में घुसा युवक, मकान मालिक ने पकड़ा... अंदर खून से लथपथ मिली अनीता की लाश

झारखंड के चक्रधरपुर में किराये के मकान में एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई. शीतला मंदिर इलाके में रहने वाली अनीता बिंद की धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली गई. मकान मालिक ने एक युवक को संदिग्ध हालत में कमरे में प्रवेश करते देखा और पकड़ लिया. युवक ने खुद को अनीता का परिचित और प्रेमी बताया.

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अंदर फर्श पर पड़ी थी युवती की लाश.(Photo: Satyajit/ITG)
अंदर फर्श पर पड़ी थी युवती की लाश.(Photo: Satyajit/ITG)

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एक युवती की उसके किराये के मकान में घुसकर हत्या कर दी गई. शीतला मंदिर इलाके में हुई इस वारदात के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. युवती के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान मिले हैं. पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है.

मृतका की पहचान अनीता बिंद के तौर पर हुई है. वह सोनुआ प्रखंड के महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली अनीता करीब 15 दिन पहले ही चक्रधरपुर आई थी और शीतला मंदिर के पास किराये के मकान में रह रही थी.

यह भी पढ़ें: पश्चिमी सिंहभूम में पत्थर से कुचलकर 55 वर्षीय शख्स की हत्या, जंगल में फेंका शव

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जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को मकान मालिक संजय कुमार साव ने एक युवक को अनीता के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में प्रवेश करते देखा. उन्होंने युवक को कमरे के बाहर ही पकड़ लिया और उससे पूछताछ की. युवक ने अपना नाम अनिल कुमार बिंद बताया और खुद को अनीता का परिचित और प्रेमी बताते हुए उससे मिलने आने की बात कही.

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कमरे के अंदर खून से लथपथ पड़ी थी अनीता

इसके बाद मकान मालिक ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. अनीता फर्श पर खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे. घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

मकान मालिक संजय कुमार साव ने बताया कि अनीता करीब 15 दिन पहले उनके मकान में रहने आई थी. उन्होंने बताया कि युवक को कमरे में जाते देखने के बाद उसे रोककर पूछताछ की गई थी. युवक ने खुद को अनीता का परिचित और प्रेमी बताया, लेकिन कमरे के भीतर युवती की लाश मिलने के बाद उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पश्चिमी सिंहभूम

बाद में पूछताछ के दौरान युवक की पहचान भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी के रूप में की गई. पुलिस अब उसके अनीता के साथ संबंध, मकान तक पहुंचने और घटना के समय की परिस्थितियों समेत कई बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही है.

प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल पर जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में वारदात को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन हत्या की असली वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों के बीच किस तरह का संबंध था और युवक अनीता के कमरे में किस उद्देश्य से पहुंचा था.

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और संदिग्ध युवक से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह और वारदात की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.

चक्रधरपुर के शीतला मंदिर इलाके में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में भी दहशत है. करीब दो सप्ताह पहले ही किराये के मकान में रहने आई अनीता की इस तरह हत्या किए जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह और घटना का पूरा सच स्पष्ट हो सकेगा.

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