'बहुत अच्छा...', शशि थरूर ने इंडिया-US डील की दिल खोलकर की तारीफ

भारत-यूएस ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत सरकार जश्न मना रही है. आज संसदीय बैठक में एनडीए नेताओं ने इस मौके पर पीएम मोदी का फूलों की माला पहनाकर स्वागत भी किया. वहीं, अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत-यूएस ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बहुत अच्छा बताया है.

शशि थरूर ने टैरिफ कम करने को लेकर खुशी जाहिर की है. उन्होंने भारत-यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा, 'जब हम जानेंगे कि डील में क्या है, तब हम खुश हो सकते हैं. 50% से 18% कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है.'

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'लेकिन ट्रंप अमेरिका में जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा, ये पैसा आएगा कहां से? कंपनियां भी प्रतिबंधों से डरी हुई हैं, इसलिए वो रूस से तेल खरीदना नहीं चाहेंगी.'

पीएम मोदी ने बताया कूटनीति की बड़ी जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के समझौते को बड़ी डील बताया. एनडीए नेताओं के साथ अहम बैठक के दौरान उन्होंने कहा, "ये हमारी कूटनीति की एक बड़ी जीत है और ये दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है."

50% से घटाकर 18% हुआ टैरिफ

अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले कुल टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है. इसमें रूसी तेल खरीद की वजह से लगे 25% जुर्माने को भी हटा दिया गया है. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, रूस से तेल की खरीद भारत कम कर देगा या बंद करेगा. इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा.

वहीं, भारत ने अगले कुछ सालों में अमेरिका से ऊर्जा (कोयला सहित), तकनीकी और कृषि उत्पादों की 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद का संकल्प लिया है. इस समझौते से रत्न-आभूषण, कपड़ा, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

