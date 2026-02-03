scorecardresearch
 
पीएम मोदी ने US ट्रेड डील पर NDA सांसदों को क्या बताया? साथ ही ये टास्क भी दे दिया

अमेरिका और भारत के बीच आखिरकार व्यापार समझौता हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी से टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ट्रेड डील के दूसरे दिन पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में शिरकत किए, इस दौरान उन्होंने समझौते की जानकारी दी और नया टास्क भी दिया.

इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की दी जानकारी (Photo-ANI)
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पर 50 फीसदी से टैरिफ घटकर 18 फीसदी कर दिया है. अमेरिका और भारत व्यापार समझौता के बाद पीएम मोदी का मंगलवार को संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस डील के प्रभावों पर बात की और साथ ही एनडीए सांसदों को नया टास्क भी दिया. 

संसद की कार्यवाही के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों से विधायी बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेने और सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की और उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को सदन में पूरी उपस्थिति बनाए रखने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने का निर्देश दिया.

एनडीए सांसदों को पीएम ने क्या बताया
पीएम मोदी ने कहा कि मैने कहा था कि world order change हो रहा है. कोरोना के बाद से वो दिख रहा है और आज world order भारत के पक्ष में twist हो रहा है. पीएम ने कहा कि एक बडी ट्रेड डील हुई है ये हमारी कूटनीति की एक बड़ी जीत है, और यह दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है. पीएम ने मीटिंग में कहा कि हर जिले की मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स का सम्मेलन कराना चाहिए. 

प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों से कहा कि अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है. कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य बनाए रखा, उसका परिणाम निकला कि अमेरिका ने 50 फीसदी से टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया. मैंने कहा था कि विश्व व्यवस्था बदल रही है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील को प्रधानमंत्री मोदी ने मील का पत्थर बताया, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहतर माहौल बनाया है. इससे अब देश में मैन्यूफ़ैक्चरिंग सेक्टर बढेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे. 

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच सोमवार को हुई फोन पर बातचीत के बाद इंडिया-यूएस ट्रेड डील फाइनल हुई. अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. भारत पर तमाम पढ़ोसी देश से कम टैरिफ लगाया गया है. इससे अमेरिका और भारत दोनों को विकास की रफ्तार मिलेगा और आर्थिक तरक्की की भी उम्मीद मानी जा रही है. 

एनडीए सांसदों को दिया नया टास्क
पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की  बैठक में कहा कि सभी सांसद सदन में मौजूद रहे, संसदीय चर्चा में हिस्सा लें. इसके साथ ही पीएम मोदी ने का कि यह बजट अगले पच्चीस साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसे लेकर सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में जाए और जनता को बताएं. इस तरह मतदाताओं के बीच जाने और उन्हें बजट की जानकारी से अवगत करने का लक्ष्य दिया. 

केंद्रीय बजट के साथ-साथ पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को भारत-अमेरिका ट्रेड डील समझौते से देश को होने वाले फायदे की जानकारी देने का टास्क दिया है. साथ विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को आक्रामक तेवर के साथ जवाब देने के लिए कहा है. 

बता दें कि अमेरिका के साथ डील पर विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसद बाहर आ गए थे, वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था. ऐसे में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक के बाद बीजेपी आक्रामक तरीके से जवाब देने की कवायद शुरू कर दी है. 

कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना
यूएस डील को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब भी विपक्ष कह रहा था कि सरकार कहां है, क्या कर रही है. अब ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, तब भी विपक्ष को दिक्कत है. हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं

जेपी नड्डा ने विपक्ष को कठघरे में खडड़ा करते हुए कहा कि इन्हें न तो विकास में इंट्रेस्ट है, ना ही ट्रेड में. इनको सिर्फ राजनीति में इंट्रेस्ट है. उन्होंने कहा कि कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है, जिसमे टैरिफ के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया और तारीफ की. उन्होंने कहा कि यहां ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष फ्रस्ट्रेट है. सरकार की तरफ से ये बताना चाहता हूं कि हम इस ट्रेड डील पर स्टेटमेंट लेकर आएंगे और संबंधित मंत्री इसकी पूरी जानकारी देंगे. सरकार स्टेटमेंट देने वाली है और हम इस पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 

