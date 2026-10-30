scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिंटो रोड से शुरू होगा INDIA ब्लॉक का 1 नवंबर का 'चलो दिल्ली' मार्च, CEC के खिलाफ विपक्ष लामबंद

इंडिया ब्लॉक का 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली' मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंचेगा. मार्च 'वोट चोरी', लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर होगा. वहीं, ज्ञानेश कुमार के 'पब्लिक इम्पीचमेंट' कार्यक्रम को बारिश के कारण 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया है.

Advertisement
X
1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक का 'चलो दिल्ली' मार्च, मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक.(Representative Image)
1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक का 'चलो दिल्ली' मार्च, मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक.(Representative Image)

इंडिया ब्लॉक का 1 नवंबर को होने वाला मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होगा और रामलीला मैदान पहुंचेगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सत्र के दौरान यह जानकारी दी.

इंडिया ब्लॉक ने 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की भी योजना बनाई है. विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई हैं.

इंडिया ब्लॉक की ओर से ज्ञानेश कुमार के 'पब्लिक इम्पीचमेंट' कार्यक्रम को दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया है. यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था. कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लगातार बारिश के कारण ज्ञानेश कुमार के 'पब्लिक इम्पीचमेंट' को 31 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे के लिए तय किया गया है. इसके बाद 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च निकाला जाएगा.

राहुल गांधी ने लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की

Advertisement

जयराम रमेश ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के पद से हटने की उल्टी गिनती तेज हो रही है. उन्होंने उन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर भारत के संविधान को कमजोर करने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने गुरुवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 1 नवंबर के 'चलो दिल्ली' मार्च में लोगों से शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से पुलिस और उसकी 'लाठियों' की चिंता नहीं करने को कहा था.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी में इस तरह की कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाला 'चलो दिल्ली' मार्च लोकतंत्र को बचाने, 'वोट चोरी' खत्म करने और संविधान की रक्षा के लिए है. राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से भी अपील की थी कि वे अपनी राजनीतिक एफीलिएशन की परवाह किए बिना इस मार्च में शामिल हों.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कभी भारत में था इस मोबाइल कंपनी का जलवा, अब 7000mAh बैटरी के साथ कर रही वापसी |
    मौसम विभाग की चेतावनी, 2-3 नवंबर को यूपी, बिहार, झारखंड में हो सकती है भारी बारिश |
    मुंबई इंडियंस में फिर होगी रोहित शर्मा की ताजपोशी, हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर संकट! |
    चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर सफर कितना सुरक्षित? 8 साल में 5 बड़े हादसे, कई लोगों की गई जान |
    'रातों-रात 90% कर्मचारियों को निकाला' इनोडाटा कंपनी में बड़ी छंटनी, जानें क्यों हुआ ऐसा? |
    यूपी BJP कार्यसमिति बैठक के लिए लखनऊ पहुंचे अमित शाह, सीएम योगी ने किया स्वागत |
    Love Gill-Gurpreet Ghuggi Controversy: लव गिल संग अफेयर, अबॉर्शन के लिए दिए 5 करोड़! गुरप्रीत गुग्गी बोले- मेरी इज्जत नहीं डूबेगी |
    'देश को मुश्किल में देखकर खुश होते हैं', पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला |
    मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन... 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेता सौरव दास की नागरिकता और पासपोर्ट-आधार पर केंद्र को नोटिस |
    'ऑनलाइन ट्रोलिंग हमारी राजनीति नहीं', सुपरस्टार ममूटी को निशाना बनाने से CPI(M) ने झाड़ा पल्ला
    Advertisement