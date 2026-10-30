मिंटो रोड से शुरू होगा INDIA ब्लॉक का 1 नवंबर का 'चलो दिल्ली' मार्च, CEC के खिलाफ विपक्ष लामबंद

इंडिया ब्लॉक का 1 नवंबर को होने वाला मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होगा और रामलीला मैदान पहुंचेगा. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सत्र के दौरान यह जानकारी दी.

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इंडिया ब्लॉक ने 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की भी योजना बनाई है. विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई हैं.

इंडिया ब्लॉक की ओर से ज्ञानेश कुमार के 'पब्लिक इम्पीचमेंट' कार्यक्रम को दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया है. यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था. कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लगातार बारिश के कारण ज्ञानेश कुमार के 'पब्लिक इम्पीचमेंट' को 31 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे के लिए तय किया गया है. इसके बाद 1 नवंबर को 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च निकाला जाएगा.

राहुल गांधी ने लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की

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जयराम रमेश ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के पद से हटने की उल्टी गिनती तेज हो रही है. उन्होंने उन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश पर भारत के संविधान को कमजोर करने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने गुरुवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 1 नवंबर के 'चलो दिल्ली' मार्च में लोगों से शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने लोगों से पुलिस और उसकी 'लाठियों' की चिंता नहीं करने को कहा था.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी में इस तरह की कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाला 'चलो दिल्ली' मार्च लोकतंत्र को बचाने, 'वोट चोरी' खत्म करने और संविधान की रक्षा के लिए है. राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से भी अपील की थी कि वे अपनी राजनीतिक एफीलिएशन की परवाह किए बिना इस मार्च में शामिल हों.

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