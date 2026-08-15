रूस, अमेरिका, मालदीव... भारत के स्वतंत्रता दिवस पर किसने क्या कहा

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका, इजरायल, रूस, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने शुभकामनाएं दीं. सभी नेताओं ने भारत के साथ अपने देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने, सहयोग बढ़ाने और दोस्ती को आगे ले जाने की बात कही.

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से अमेरिका-भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और पारिवारिक रिश्ते एक ऐसे साझेदारी की नींव हैं, जो नवाचार, मजबूत और भविष्य की ओर बढ़ने वाली है. रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है.

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा कि इजरायल और भारत के बीच इस खूबसूरत दोस्ती को और मजबूत किया जाना चाहिए. इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी भारत को शुभकामनाएं दीं.

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रूस ने दी बधाई

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा कि रूस-भारत संबंध एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं. दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, BRICS और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में भी करीबी सहयोग कर रहे हैं.

नेपाल- भारत में गहरे रिश्ते

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध, लोगों के बीच करीबी रिश्ते और सहयोग आने वाले वर्षों में और मजबूत होते रहें. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भारत सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दीं.

सिंगापुर के राष्ट्रपति ने दी बधाई

सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने राष्ट्रपति मुर्मू और भारत के लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर दोनों एक शांतिपूर्ण, खुले और जुड़े हुए क्षेत्र में स्थायी हित रखते हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बदलाव समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही गई.

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भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी बात

भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भारत और भूटान के बीच स्थायी दोस्ती और करीबी संबंधों के आगे भी फलते-फूलते रहने की कामना की.

भारत और मालदीव के बीच दोस्ती

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि 1947 के बाद से भारत की यात्रा मालदीव जैसे विकासशील देशों के लिए प्रेरणा रही है. उन्होंने भारत और मालदीव के बीच सहयोग और दोस्ती के करीबी रिश्तों के और मजबूत होने की उम्मीद जताई.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दी बधाई

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और आजाद भारत का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन इच्छा शक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर भारत ने नई शुरुआत की. उन्होंने कहा कि आठ दशकों में भारत लगातार मजबूत हुआ है और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी उपलब्धियों और क्षमता से दुनिया को प्रभावित करता है.

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