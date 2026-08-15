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Avengers Doomsday: शुरू हुआ डॉ. डूम के आतंक का काउंटडाउन, सामने आया 'एवेंजर्स डूम्सडे' का नया ट्रेलर

एवेंजर्स डूम्सडे अब बस कुछ ही दिनों में थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है. चार महीने का समय बचा है, ऐसे में इसका एक और ट्रेलर सामने आया है जो हमें फिल्म के मेन विलेन डॉ.विक्टर डूम की झलक दिखाता है.

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डूम्सडे की नई झलक (Photo: Screengrab)
डूम्सडे की नई झलक (Photo: Screengrab)

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के फैंस के लिए पिछला बीता कुछ वक्त काफी गोल्डन साबित हुआ है. स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे की अपार सक्सेस ने उन्हें वो खुशी दिलाई है, जिसका इंतजार उन्हें बेसब्री से था. हालांकि खुशियां अभी और आने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर में 'डूम्सडे' आ रही है, जिसकी तैयारी बड़ी जोर-शोर से चल रही है.

हाल ही में डिज्नी ने अपना एक स्पेशल इवेंट D23 का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों-वेब सीरीज का ऐलान किया था. इसमें सभी की थोड़ी सी झलकियां दिखाई गई थीं. MCU भी इसका हिस्सा बना और अपनी आने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल ट्रेलर रिलीज किया. 

डॉ.डूम दिखाएगा अपनी ताकत

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एवेंजर्स डूम्सडे का ये नया ट्रेलर पूरी तरह फिल्म के मेन विलेन डॉ. विक्टर डूम पर फोकस किया गया है. टीम फैंटेस्टिक फोर बाकी एवेंजर्स को डॉ. डूम के बारे में बता रही है कि वो इतना खतरनाक बनने से पहले कैसा था. विक्टर काफी समझदार था, लेकिन एक दिन उसने अपना सबकुछ खो दिया. इस घटना की वजह से वो पूरी तरह टूट गया था, जिसके कारण वो हैवान बन गया और अब करोड़ों लोगों की दुनिया खत्म करने पर तुला है. वो उन सभी लोगों को खत्म करेगा, जिसके कारण उसकी दुनिया तबाह हुई. 

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इसके बाद डॉ.डूम और थॉर की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें वो थॉर को आसानी से हरा देता है. डूम की ताकत इस पूरे ट्रेलर में झलक रही है कि वो कितना खतरनाक है. एवेंजर्स-एक्स मैन-फैंटेस्टिक फोर, इन सभी टीमों के लिए उसे हराना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है. इस कोशिश में कई लोग अपनी जान भी खोने वाले हैं. 

यहां देखें नया ट्रेलर:

फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे को 'एंडगेम' बनाने वाले जो और एंथनी रूसो यानी रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 18 दिसंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. इसी दिन डूम्सडे का सामना ड्यून पार्ट 3 से भी होने वाला है. डूम्सडे से पहले, MCU अपनी सबसे सफल एवेंजर्स फिल्म 'एंडगेम' री-रिलीज करेगा, जिसमें डूम्सडे से कनेक्टेड कुछ सीन्स जोड़े गए हैं. 

इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो डूम्सडे फिल्म की टक्कर शाहरुख खान की किंग से भी होनी है. 24 दिसंबर को बॉलीवुड सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है. देखना है कि ऑडियंस इन फिल्मों को कैसे और कितना प्यार देती है.

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