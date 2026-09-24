IIT बॉम्बे छात्र की मौत मामले में राहुल गांधी ने परिजनों से फोन पर की बात, साथ का दिया भरोसा

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साहिल के परिवार से फोन पर बात की है. राहुल गांधी ने परिवार के प्रति समर्थन जताया. उन्होंने कहा कि वह इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं. साथ ही साहिल को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

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राहुल गांधी ने साहिल के परिजनों से बातचीत के दौरान उनका हाल जाना. उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि न्याय की लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने साहिल को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है.

दरअसल, साहिल की मौत के बाद उनके परिवार ने IIT बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है. वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है.

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क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए 6 लोगों के बयान

मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. इनमें तीन छात्र भी शामिल हैं. ये तीनों छात्र साहिल के करीबी बताए जा रहे हैं. जांच टीम इन बयानों के जरिए घटना से जुड़े हालात को समझने की कोशिश कर रही है.

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क्राइम ब्रांच डिजिटल सबूत भी जुटा रही है. जांच टीम सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि साहिल की मौत से पहले की घटनाओं की पूरी कड़ी की हम जांच कर रहे हैं.

क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का बयान दर्ज नहीं किया है. अधिकारियों का कहना है कि उनसे पूछताछ से पहले डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं. इसके अलावा दूसरे गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. जांच एजेंसी पहले घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाना चाहती है. इसके बाद प्रोफेसर से पूछताछ की जाएगी. इस मामले में परीक्षा के दौरान साहिल और प्रोफेसर के बीच हुई बातचीत भी जांच का हिस्सा है.

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महाराष्ट्र में आज यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

साहिल वाकोडे मामले को लेकर आज दोपहर यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी. इसमें मामले को लेकर आगे की रणनीति पर बात हो सकती है. आंदोलन की दिशा को लेकर भी घोषणा किए जाने की संभावना है.

इस बीच राहुल गांधी की साहिल के परिवार से बातचीत के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है. परिवार न्याय की मांग कर रहा है. वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है. जांच में जुटाए जा रहे डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान आगे की जांच में अहम हो सकते हैं.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, IIT बॉम्बे के बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र साहिल रवींद्र वाकोडे की 18 सितंबर को मौत हो गई थी. साहिल का शव पवई कैंपस के हॉस्टल के कमरे में मिला था. इसके बाद मामले को लेकर कैंपस में विरोध शुरू हो गया. साहिल के परिवार ने संस्थान के कुछ अधिकारियों और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर गंभीर आरोप लगाए.

परिवार का आरोप है कि साहिल के साथ जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न किया गया. इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया. एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं. वहीं IIT बॉम्बे का कहना है कि 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था. बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में भी साहिल को परीक्षा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते और प्रोफेसर डूला के साथ परीक्षा हॉल से बाहर जाते हुए देखा गया.

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इस पूरे मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है. क्राइम ब्रांच डिजिटल सबूत जुटा रही है और छात्रों समेत कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. परिवार के आरोप और संस्थान की ओर से बताई गई घटना की वजह में अंतर है. इसलिए जांच में सामने आने वाले सबूतों और बयानों के आधार पर ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी.



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