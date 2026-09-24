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Budget International Trips: अक्टूबर में विदेश घूमने का बना रहे हैं प्लान? कम बजट में ये 5 देश हैं सबसे बेस्ट

Budget International Trips: अक्टूबर में मौसम सुहाना होने लगता है, ऐसे में यह विदेश घूमने के लिए भी अच्छा समय है. अगर आप कम बजट में दिल्ली से इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और बाली जैसे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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कम बजट में एक्सप्लोर करें ये 5 देश (Photo- ITG)
कम बजट में एक्सप्लोर करें ये 5 देश (Photo- ITG)

Budget International Trips: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान गर्मी कम होने लगती है और मौसम सुहाना हो जाता है. ऐसे में कई लोग सर्दियों की शुरुआत से पहले कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं. अगर आप इस बार विदेश घूमना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा बजट खर्च करने की जरूरत नहीं है.

कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां कम समय और सीमित बजट में ट्रिप प्लान की जा सकती है. इन जगहों पर आपको खूबसूरत पहाड़ों और समुद्र तटों से लेकर पुराने मंदिर, लोकल मार्केट और टेस्टी स्ट्रीट फूड तक देखने को मिलेगा. तो आइए जानते हैं अक्टूबर में दिल्ली से घूमने के लिए 5 विदेशी देशों के बारे में.

भूटान
अगर आप शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं तो भूटान जा सकते हैं. भारतीय नागरिकों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, हालांकि एंट्री परमिट लेना पड़ता है. इसके अलावा यहां Sustainable Development Fee भी देनी होती है.

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भूटान में पारो वैली, टाइगर नेस्ट और थिम्फू के लोकल मार्केट घूम सकते हैं. पहाड़ों के बीच ट्रेकिंग और शांत माहौल इस ट्रिप को खास बना सकते हैं. बजट में यात्रा करने के लिए ग्रुप में जाना और होमस्टे में रुकना बेहतर हो सकता है.

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थाईलैंड
थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के बीच काफी फेमस है. यहां खूबसूरत समुद्र तटों से लेकर शानदार मंदिर और लोकल मार्केट तक देखने को मिलते हैं. आप फुकेत के बीच पर घूम सकते हैं, बैंकॉक में ग्रैंड पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हैं या पटाया की नाइटलाइफ का मजा ले सकते हैं.

बजट हॉस्टल और किफायती फ्लाइट्स की मदद से यहां ट्रिप का खर्च कम रखा जा सकता है. हालांकि, ट्रैवल से पहले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए लागू ताजा वीजा और एंट्री नियम जरूर चेक करें.

श्रीलंका
श्रीलंका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, समुद्र तटों और ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है. यहां आप सिगिरिया रॉक घूम सकते हैं और मिरिसा के खूबसूरत बीच पर समय बिता सकते हैं.

श्रीलंका की ट्रेन यात्रा भी काफी खास मानी जाती है. खासकर एला जाने वाली ट्रेन से सफर करते हुए रास्ते में पहाड़ों और हरियाली के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. कम दूरी के लिए टुक-टुक का इस्तेमाल करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

वियतनाम
वियतनाम घूमने के लिए भारतीय यात्रियों को पहले ई-वीजा लेना पड़ता है. यहां पहुंचने के बाद आप हनोई के ओल्ड क्वार्टर में घूम सकते हैं और लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकते हैं.

इसके अलावा हालोंग बे की नाव यात्रा और हो ची मिन्ह सिटी के कू ची टनल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर बजट में ट्रिप करना चाहते हैं तो शहरों के बीच रात की बस से सफर कर सकते हैं. इससे एक रात के होटल का खर्च बच सकता है.

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बाली
बाली अपनी खूबसूरत प्राकृतिक जगहों, मंदिरों और समुद्र तटों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां आप उबुद के मंकी फॉरेस्ट घूम सकते हैं, कुटा में सर्फिंग का मजा ले सकते हैं और तनाह लोट मंदिर में खूबसूरत सूर्यास्त देख सकते हैं.

बाली में बजट विला और लोकल वॉरुंग यानी छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाकर खर्च कम किया जा सकता है. घूमने के लिए स्कूटर किराये पर लेना भी एक ऑप्शन है लेकिन स्थानीय लाइसेंस और सड़क नियमों की जानकारी पहले जरूर लें.

अक्टूबर में बना सकते हैं विदेश घूमने का प्लान
अगर आप अक्टूबर में दिल्ली से विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और बाली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन जगहों पर आपको पहाड़, समुद्र, मंदिर, लोकल मार्केट और अलग-अलग तरह के खाने का स्वाद लेने का मौका मिलेगा.

हालांकि, विदेश यात्रा से पहले वीजा, एंट्री नियम, फ्लाइट की कीमत, मौसम और स्थानीय यात्रा से जुड़े नियमों की ताजा जानकारी जरूर चेक कर लें.

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