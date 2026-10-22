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'आखिर ये हमारे अपने लोग हैं...', हालिया प्रदर्शनों पर बोले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि हमारे देश में चीजें इसी तरह चलती हैं. आखिर ये हमारे अपने ही लोग हैं. यह हमारी जनता है, किसी और की नहीं.

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हामिद अंसारी ने कहा- त्योहार के मौके पर संदेश एक ही होता है, सब खुश रहें और सब मिलकर त्योहार मनाएं. (Photo: ITG)
हामिद अंसारी ने कहा- त्योहार के मौके पर संदेश एक ही होता है, सब खुश रहें और सब मिलकर त्योहार मनाएं. (Photo: ITG)

देश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि देश में चीजें इसी तरह चलती हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे देश में चीजें इसी तरह चलती हैं. आखिर ये हमारे अपने ही लोग हैं. यह हमारी जनता है, किसी और की नहीं.'

इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों के अवसर को एक संदेश बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार के मौके पर संदेश एक ही होता है, सब खुश रहें और सब मिलकर त्योहार मनाएं.

बता दें, देश में प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे हैं. विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. 

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प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई है. इस बीच, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम, मृत लोगों के नाम, दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना है. चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपील करने का मौका दिया गया है.

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वहीं, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों की आलोचना के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तंज कसा है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए 'UN एक्सपर्ट्स' शब्द को ही विरोधाभास बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का प्रोटेस्ट करना और अपनी राय रखना राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है.

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