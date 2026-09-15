पूड़ी और पकौड़े तलते वक्त अदरक डालने से क्या सच में काला नहीं होता तेल...महक भी होती है खत्म? जानें इस वायरल किचन ट्रिक का पूरा सच!

सोशल मीडिया पर इन दिनों तरह-तरह के किचन हैक्स वायरल हो रहे हैं. फिर चाहे वो रसोई में धुआं कम करने का कोई हैक हो या फिर बिना तेल के खाना पकाना का तरीका. इनमें से कुछ देखकर लगता है कि वाकई किचन का काम आसान हो सकता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन पर तुरंत यकीन करना मुश्किल होता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूड़ी, पकौड़े या दूसरी चीजें तलने से पहले गरम तेल में अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाला जा रहा है.

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वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से तेल जल्दी काला नहीं पड़ता और तलते समय खाने पर जले हुए कण भी कम चिपकते हैं. इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अदरक तेल में बसी पुरानी खाने की महक को भी कम कर देता है. अब सवाल है कि क्या ये वायरल ट्रिक सच में का करती है? चलिए जानते हैं.



पूड़ी-पकौड़े तलते समय तेल क्यों हो जाता है काला?

घर में पूड़ी या पकौड़े तलते समय तेल में आटा, मैदा, बेसन या मसाले के छोटे-छोटे टुकड़े गिरते रहते हैं. ये गरम तेल में पड़े-पड़े जलने लगते हैं और धीरे-धीरे काले पड़ जाते हैं. यही जले हुए कण तेल को गंदा और काला कर देते हैं.

जब इसी तेल में पूड़ी या पकौड़ी डाली जाती है, तो जले हुए कण उसके ऊपर चिपक सकते हैं. इससे खाने का रंग भी खराब दिखता है और स्वाद में भी कड़वापन आ सकता है.

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फिर अदरक डालने का दावा कहां से आया?

वायरल किचन हैक में कहा जा रहा है कि तेल गरम करने के बाद उसमें अदरक का एक छोटा टुकड़ा डाल दें. इसके बाद उसी तेल में पूड़ी या पकौड़े तलें. वायरल हैक के मुताबिक, अदरक का टुकड़ा तेल को इतनी जल्दी काला नहीं होने देता और तलने वाली चीजें एकदम साफ-सुथरी निकलती हैं.

लेकिन एक जरूरी बात समझना जरूरी है. अदरक डाल देने से तेल के अंदर मौजूद जले हुए आटे या बेसन के कण गायब नहीं हो जाते. अगर तेल में पहले से गंदगी है, तो उसे निकालने का सबसे सही तरीका तेल को छानना ही है.

तेल से गायब हो जाएगी पकौड़ों की महक?

इस हैक का दूसरा और सबसे बड़ा फायदा महक को लेकर बताया जा रहा है. जब आप तेल में समोसे, पकौड़े या मछली तलते हैं, तो उस तेल में उस खाने की तेज महक बस जाती है. ऐसे बचे हुए तेल को दोबारा किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है. दावा है कि अदरक तेल में मौजूद इस महक को पूरी तरह सोख लेता है. अदरक तेल के फ्लेवर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे बचा हुआ तेल अगली बार इस्तेमाल करने लायक साफ और स्मेल-फ्री रहता है.

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असली काम ये 3 चीजें करेंगी

अगर आपका मकसद तेल को जल्दी काला होने से बचाना है, तो सिर्फ वायरल हैक पर निर्भर रहने के बजाय कुछ आसान बातों का ध्यान रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

तलने से पहले पकौड़े या पूड़ी के घोल/आटे की एक्स्ट्रा लेयर हटा दें, ताकि ज्यादा कण तेल में न गिरें.

तेल को जरूरत से ज्यादा तेज आंच पर गर्म न करें. बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर खाने के छोटे-छोटे कण जल्दी जलते हैं और तेल भी ज्यादा खराब होता है.

एक ही तेल में लगातार अलग-अलग चीजें तलने से बचें. खासकर अगर तेल का रंग बहुत काला हो गया है, उसमें धुआं आने लगा है या उसकी महक बदल गई है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है.

तो क्या अदरक वाला वायरल हैक काम करता है?

अदरक डालना एक वायरल किचन ट्रिक जरूर है, लेकिन इसे तेल साफ करने या उसकी पुरानी महक पूरी तरह खत्म करने का पक्का तरीका नहीं माना जाना चाहिए. सोशल मीडिया पर किसी हैक का वीडियो वायरल हो जाने से वो साइंटिफिक रूप से सही साबित नहीं हो जाता.

अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो छोटी मात्रा में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तेल को साफ रखने के लिए सही टेंपरेचर, कम बचे हुए कण और जरूरत पड़ने पर तेल को छानना ज्यादा भरोसेमंद तरीका है. यानी अगली बार पूड़ी-पकौड़े तलते समय अदरक डालें तो इसे वायरल ट्रिक के तौर पर आजमाएं, चमत्कारी उपाय समझकर नहीं.

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