'हनुमान अंश' के नेत्रहीन सिंगर पर बरसी कृपा! 20 दिन में सपना पूरा, जुबिन नौटियाल संग गाया भजन, हुए इमोशनल

फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है. मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 280 करोड़ के पार हो गया है. नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म ने इससे जुड़े कई लोगों की किस्मत बनाई है. मूवी में हनुमान का भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे...' गाकर फेमस हुए नेत्रहीन सिंगर सुनील लोधी की किस्मत पूरी तरह बदल गई है. इस फिल्म ने उनकी दिली ख्वाहिश भी पूरी कर दी है.
सुनील का सपना हुआ सच
बुंदेलखंड के इस सिंगर का सपना था जुबिन नौटियाल से मिलने का, उनके साथ भजन गाने का. हनुमान अंश से मिली पहचान के बाद सुनील का जुबिन से मिलने का सपना पूरा हो गया है. हाल ही में मुंबई में दोनों ने एक लाइव इवेंट में गाना गाया. फिल्म की सफलता के बाद सुनील ने कई इंटरव्यू में कहा था कि वो सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ एक मंच पर भजन गाने का सपना देखते हैं.
अब चमत्कार देखिए कि अपन महज 15-20 दिन में ही सुनील का ये सपना पूरा हो गया है. मुंबई के साईं स्टूडियो में सुनील गाना गा रहे थे. इस लाइव इवेंट में जुबिन ने अचानक से आकर सुनील को सरप्राइज दिया.
जुबिन संग गाया भजन
सिंगर ने बिना सुनील को बताए इवेंट में एंट्री की. जैसे ही जुबिन मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका वेलकम किया. जुबिन स्टेज पर गए और उन्होंने सुनील का हाल चाल पूछा. सिंगर के लिए ये पल इमोशंस से भरा था. अपने आइडल से अचानक मिलना उनके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था. दोनों ने काफी देर तक बात की.
इसके बाद जुबिन और सुनील ने मिलकर भजन 'पता नहीं किस मोड़ पर आकर नारायण मिल जाएंगे' गाया. दोनों ने काफी देर तक भजन गाए. इवेंट खत्म होने के बाद जुबिन ने सुनील लोधी का नंबर लिया. उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द सुनील संग गाना रिकॉर्ड करेंगे. सुनील ने जुबिन संग हुई मुलाकात के लिए नीम करोली बाबा और हनुमान जी को क्रेडिट दिया और उनका आभार जताया.
मालूम हो, हनुमान अंश में भजन गाने के बाद सुनील की जिंदगी बदल गई है. इन दिनों वो इवेंट्स में यही गाना गुनगुनाते हैं. मध्य प्रदेश के सीएम ने उनकी आंखों की रोशनी को वापस लाने में मदद करने का ऐलान किया है. सुनील को उनकी गायिकी के लिए सम्मानित किया जा रहा है. तंबूरा के साथ सुनील अपना हिट भजन लोगों के बीच गाते दिखते हैं. सालों बाद उनका संघर्ष खत्म हुआ है. सुनील की सफलता फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट है.