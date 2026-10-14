scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कहीं वेंटिलेटर 'बीमार', सिस्टम 'कोमा' में... सरकारी अस्पतालों में पसरी बदहाली

देश के कई सरकारी अस्पतालों में कोरोना काल में भेजे गए वेंटिलेटर खराब हालत में पड़े हैं या उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अस्पतालों में मशीनें या तो धूल फांक रही हैं.

Advertisement
X
कई अस्पतालों में वेंटिलेटर कबाड़ हो रहे हैं
कई अस्पतालों में वेंटिलेटर कबाड़ हो रहे हैं

देश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए भेजे गए वेंटिलेटर कहीं धूल फांक रहे हैं, तो कहीं उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं हैं. आजतक की पड़ताल में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के सरकारी अस्पतालों की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. कोरोना काल में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए उपलब्ध कराए गए कई वेंटिलेटर वर्षों बाद भी इस्तेमाल नहीं हो सके हैं.

राजस्थान में चादर और पॉलिथीन से ढके मिले वेंटिलेटर

राजस्थान के पाली जिले के बांगड़ अस्पताल में वेंटिलेटर चादर और पीली पॉलिथीन से ढके मिले. ये मशीनें कोरोना काल में अस्पताल पहुंचाई गई थीं. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. कैलाश परिहार का कहना है कि गंभीर मरीज कम आने के कारण वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सभी वेंटिलेटर चालू हालत में हैं और उनकी साफ-सफाई होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Ajay Singh
BFI अध्यक्ष अजय सिंह को निलंबित करने का आदेश, लगे ये सात आरोप
Dhruv Rathee Case: कोर्ट ने फिर भेजा इन चीज़ों पर समन
delhi air pollution
'आस्था और व्यापारियों का रखें ध्यान', दिल्ली में ग्रीन पटाखों से बैन हटाने की मांग
CJP प्रदर्शन के दौरान मेट्रो क्यों बंद? DMRC बोली...
यूपी पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी.
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

सवाल उठता है कि अगर अस्पताल को इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें दूसरे अस्पतालों में क्यों नहीं भेजा गया? राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मामले की जांच कराने की बात कही है.

शिमला में 20 में से सिर्फ 8 वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे

हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से 20 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन इनमें से केवल आठ इस्तेमाल हो रहे हैं. करीब एक दर्जन वेंटिलेटर स्टोर रूम में रखे हैं.

Advertisement

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, कई मशीनों में तकनीकी खराबी है. कुछ में स्क्रीन और सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याएं हैं. चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र शर्मा ने भी मशीनों की स्थिति पर जानकारी दी. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने केंद्र से जरूरत से ज्यादा वेंटिलेटर भेजे जाने की बात भी कही.

मध्य प्रदेश में मशीनें मौजूद, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ की कमी

मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर एक कमरे में बंद मिले. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा.

सतना के 500 बेड वाले सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल में भी ऐसी ही स्थिति सामने आई. यहां ट्रॉमा यूनिट में वेंटिलेटर सपोर्ट वाले कार्डियक बेड रखे हैं, लेकिन पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ नहीं है. सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह के मुताबिक, अस्पताल को मिले सात वेंटिलेटरों में छह चालू हैं, जबकि एक मरम्मत के लिए भोपाल भेजा गया है.

यूपी के महाराजगंज में वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुए वेंटिलेटर

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज महिला अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण खराब होते मिले. कोरोना काल में भेजी गई मशीनें अब तक मरीजों के इस्तेमाल में नहीं आ सकी हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार है, लेकिन मेडिकल गैस पाइपलाइन का काम बाकी है. प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है. उन्होंने जल्द व्यवस्था शुरू करने का दावा किया.

Advertisement

बंगाल और पंजाब में भी सामने आई बदहाली

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार स्थित दिनहाटा अस्पताल में भी वेंटिलेटर खराब मिले. अस्पताल प्रशासन ने मशीनों में खराबी स्वीकार करते हुए जल्द मरम्मत कराने का आश्वासन दिया. पंजाब के फिरोजपुर सिविल अस्पताल में कोरोना काल के दौरान चार वेंटिलेटर भेजे गए थे, लेकिन लंबे समय तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ. अस्पताल प्रशासन ने इसकी वजह स्टाफ और बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई.

हालांकि, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. निखिल गुप्ता के मुताबिक, पिछले सप्ताह से आईसीयू की व्यवस्था शुरू की गई है और चार वेंटिलेटर लगाए गए हैं.

मशीनें खरीद लीं, लेकिन मरीजों को कब मिलेगा फायदा?
पड़ताल ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कहीं मशीनें खराब हैं, कहीं बंद कमरों में रखी हैं और कहीं उन्हें चलाने वाला स्टाफ नहीं है. सवाल सिर्फ वेंटिलेटर खरीदने का नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को उनका लाभ मिलने का है. अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि करोड़ों रुपये के चिकित्सा उपकरण मरीजों की जान बचाने के काम आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'वजन कम मत करो...', जब ताने सुनकर देवेन भोजानी ने छोड़ दी थी कॉमेडी |
    शेयर बाजार में फिर दिखी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर बंद |
    DMCH के इमरजेंसी बिल्डिंग में शराब पार्टी! कोल्ड ड्रिंक-चखना लेकर बैठीं महिलाएं-VIDEO |
    कहीं वेंटिलेटर 'बीमार', सिस्टम 'कोमा' में... सरकारी अस्पतालों में पसरी बदहाली |
    शिवा शर्मा केस: पहली बार सामने आई श्रद्धा दुबे, बोली- हत्या नहीं, आत्महत्या थी |
    दिवाली से पहले फरीदाबाद में 7 हजार किलो पटाखे जब्त, बगैर लाइसेंस रखा था स्टॉक |
    कोलकाता की सड़कों पर पेंट की वजह से सड़क हादसा! TMC के आरोपों पर BJP का पलटवार |
    Shardiye Navratri 2026: नवरात्र के पांचवें दिन कैसे करें स्कंद माता की पूजा? जानें पूजन विधि, मंत्र और आरती |
    Koffee With Karan 9 Review: बायोपिक, वर्जिनिटी, बच्चों की चाहत...सलमान के साथ करण जौहर की 'कॉफी' का कैसा रहा आगाज? |
    Guava Pickle: आम-नींबू छोड़िए, दरदरी सौंफ और हींग डालकर बनाएं कच्चे अमरूद का चटपटा अचार, फीकी दाल-सब्जी भी लगेगी टेस्टी
    Advertisement