दिल्ली में 2 दिन लगातार बारिश! पंजाब-हरियाणा-राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, वीकेंड के मौसम पर आया ये अलर्ट

देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश हो सकती है. वहीं आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है.

दिल्ली में फिर बारिश होने वाली है.(Photo: AP)
दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. फरवरी की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदल सकता है. अनुमान है कि उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 जनवरी और 1 फरवरी को कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. राजधानी दिल्ली में भी 2 दिन बारिश होने के आसार हैं. दिल्ली में 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश होने वाली है.

शनिवार 31 जनवरी को दिल्ली-NCR आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. रात के समय हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त-व्यस्त, करीब 900 सड़कें बंद... बिजली-पानी की सप्लाई भी ठप!

वहीं, रविवार 1 फरवरी को भी बादलों का डेरा बना रहेगा. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक के साथ बारिश के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं, हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है.आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश! जनवरी में 4 साल बाद सबसे ज्यादा बरसात... बादल अभी छंटने वाले नहीं

30 जनवरी 2026 की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से 31 जनवरी और 1 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में बारिश देखने को मिल सकती है.

वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक सुबह और रात के समय घना कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है.

---- समाप्त ----
