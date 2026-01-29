scorecardresearch
 
हिमाचल में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त-व्यस्त, करीब 900 सड़कें बंद... बिजली-पानी की सप्लाई भी ठप!

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. एक ओर जहां बर्फ से ढकी वादियां देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और शानदार नजारों का आनंद ले रहे हैं, वहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में 885 सड़कें बंद हो चुकी हैं. बर्फबारी का असर बिजली और पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है.

भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. (Photo: PTI)
पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढककर काफी सुंदर लग रहे हैं. लंबे इंतजार के बाद आई इस बर्फबारी ने पर्यटकों का उत्साह दोगुना कर दिया है.

औली, बद्रीनाथ और केदारनाथ में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हुई है.

पर्यटक पहाड़ों पर मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं, इस बीच ठंड का असर भी लगातार बढ़ रहा है. बर्फबारी ने जहां पर्यटन को रौनक दी है, वहीं कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं. पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी के चलते कई जगहों पर गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आई हैं. ट्रैफिक के कारण यात्रियों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ा. हिमाचल में ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली है.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से एक हजार से ज्यादा सड़कें बंद हैं.
बर्फ देखने के चक्कर में ये कहां फंस गए? हिमाचल में 1200 सड़कें ब्लॉक

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 885 सड़कें बंद हो गई है. यातायात ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर हुआ है. बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.

पहाड़ों की खूबसूरती के बीच यह कठिनाइयां लोगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)  ने आने वाले दिनों में फिर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

---- समाप्त ----
