दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश! जनवरी में 4 साल बाद सबसे ज्यादा बरसात... बादल अभी छंटने वाले नहीं

साल 2026 के पहले महीने ने ठंड और बारिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जनवरी में इस बार पिछले 4 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों में एक बार फिर बारिश हो सकती है.

जनवरी की बारिश ने दिल्ली में 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा. (Photo: PTI)
साल 2026 की जनवरी दिल्ली के लिए खास साबित हो रही है. मौसम में इस बार कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. पिछले कुछ दिनों में राजधानी के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और फरवरी की शुरुआत में फिर से बारिश हो सकती है.

दिल्ली के तापमान में उतार-चढ़ाव भी साफ दिखाई दे रहा है. स्काईमेट वेदर के अनुसार 26 जनवरी को जहां अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं 27 जनवरी को यह गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस रह गया.

साल 2026 की जनवरी ने तोड़े रिकॉर्ड

जनवरी के महीने में अब तक सफदरजंग वेधशाला में 21 मिमी और पालम एयरपोर्ट पर कुल 36 मिमी बारिश दर्ज की गई है. जबकि सामान्य तौर पर जनवरी में सफदरजंग का औसत 19.2 मिमी और पालम का 17.2 मिमी होता है. यानी इस बार राजधानी में 4 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है.

यह भी पढ़ें: बढ़ने वाली है दिल्ली में ठंड! फरवरी में फिर होगी बारिश.. कोहरे का भी अलर्ट

बता दें, साल 2022 में जनवरी महीने में सफदरजंग में 88.2 मिमी और पालम में 110 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. वहीं, 26 जनवरी का दिन पिछले चार सालों में सबसे ठंडा रहा, जब न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. अनुमान है कि 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बारिश देखने को मिल सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में रात और सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. वहीं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 31 जनवरी तक कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.

---- समाप्त ----
