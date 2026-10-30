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खेत में काम करने गए पिता और दो बेटे नदी में बहे, घर पर इंतजार करती रह गई मां... परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के शंखवरम में बड़ा हादसा हो गया. यहां खेत में काम कर रहे पिल्ला यातिमणि और उनके दो बेटे दुर्गा प्रसाद और राजेश पम्पा नदी के तेज बहाव में बह गए. चक्रवात अर्नब के असर से नदी में अचानक पानी बढ़ा था. तीनों की तलाश के लिए तैराकों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उधर, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

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खेत में काम करने गए थे पिता और दो बेटे. (Photo: Screengrab)
खेत में काम करने गए थे पिता और दो बेटे. (Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक पिता और उनके दो बेटे पम्पा नदी के तेज बहाव में बह गए. तीनों खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान नदी का पानी अचानक बढ़ा और वे उसकी चपेट में आ गए. तब से तीनों लापता हैं. घर पर पत्नी अपने पति और दोनों बेटों के लौटने का इंतजार कर रही है. वह अधिकारियों से बार-बार गुहार लगा रही है कि किसी तरह तीनों को तलाश लिया जाए. गांव में भी हर कोई इस परिवार के लिए परेशान है.

घटना काकीनाडा जिले के प्रथिपाडु विधानसभा क्षेत्र के शंखवरम मंडल की है. यहां रहने वाले पिल्ला यातिमणि अपने दो बेटों दुर्गा प्रसाद और राजेश के साथ खेत में काम कर रहे थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान चक्रवात अर्नब के असर से पम्पा नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया. तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे नदी की तेज धार में बह गए. एक ही परिवार के तीन लोगों के लापता होने की खबर गांव में फैलते ही लोग परेशान हो गए. परिवार के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था.

नदी में तलाश जारी, तैराक भी लगाए गए

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घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने तीनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण तलाश का काम आसान नहीं है. रेस्क्यू टीम के साथ तैराकों की मदद ली जा रही है. नदी और उसके आसपास के इलाकों में तीनों को तलाशा जा रहा है. हालांकि, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

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पिल्ला यातिमणि की पत्नी के सामने एक साथ तीन अपनों के लापता होने का दुख है. पति और दोनों बेटे, तीनों का कोई पता नहीं है. वह अधिकारियों के सामने अपने पति और बेटों को तलाशने की गुहार लगा रही हैं. उनकी हालत देखकर परिवार के दूसरे लोगों और गांववालों का भी बुरा हाल है. शंखवरम गांव में मातम पसरा है. लोग इस उम्मीद में हैं कि तलाश अभियान में कोई अच्छी खबर मिले और तीनों घर लौट आएं. फिलहाल पम्पा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है. तीनों के लापता होने की वजह और हालात को लेकर शुरुआती जानकारी ही सामने आई है.

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