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Money Astrology: कुंभ राशि वाले इस उम्र में कमाते हैं पैसा, हाथ लगती है धन-दौलत!

Money Astrology: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और राशि के आधार पर धन, करियर और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी कई मान्यताएं बताई जाती हैं. कुछ विशेष ग्रहों के शुभ प्रभाव को आर्थिक उन्नति, अवसर और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. तो आइए जानते हैं कि किस उम्र में मिलेगा धन, 5 राशियों पर बरसेगा धन.

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इस उम्र में मिलती है सफलता (Photo: ITG)
इस उम्र में मिलती है सफलता (Photo: ITG)

Money Astrology: अलग-अलग राशियों के लोगों को किस उम्र में धन मिलने की संभावना होती है और अगर धन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हर राशि के लिए धन प्राप्ति के योग और उसके स्रोत अलग-अलग हो सकते हैं. आइए पंडित शैलेंद्र पांडेय से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, किस उम्र में धन लाभ के योग बनते हैं और इसके लिए कौन से उपाय बताए गए हैं.

मेष राशि

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मेष राशि वालों के लिए 19वें, 28वें, 37वें और 55वें वर्ष में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. इस राशि के लोगों को आमतौर पर अपनी मेहनत और प्रयासों के बल पर धन प्राप्त होता है. ये जितना अधिक प्रयास करते हैं, उतना ही बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है.

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अगर मेष राशि वालों को धन प्राप्त करने में परेशानी आ रही है तो उन्हें नियमित रूप से माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को धन प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 29वें, 38वें और 56वें वर्ष में इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और धन लाभ के प्रबल योग बन सकते हैं.

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इन लोगों को जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है. हालांकि, इनके लिए धन आसानी से नहीं आता और इसके पीछे मेहनत और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण माने जाते हैं. धन प्राप्ति के लिए वृषभ राशि वालों को स्फटिक की माला धारण करने की सलाह दी जाती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 27वें, 36वें, 45वें और 57वें वर्ष में धन आगमन के प्रबल योग बनने की मान्यता है. इन्हें पिता या पिता के पक्ष से धन मिलने के साथ-साथ अपनी मेहनत से भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

अगर मिथुन राशि वालों को धन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो उन्हें नियमित रूप से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की सलाह दी जाती है. महिलाओं के लिए लाल फूल अर्पित करने की बात कही गई है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए 23वें, 27वें, 32वें, 48वें और 55वें वर्ष में धन लाभ के मजबूत योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है.

धन के मामले में इन्हें भाग्यशाली माना जाता है. ससुराल पक्ष से भी इन्हें आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना बताई जाती है. धन प्राप्ति के लिए कर्क राशि वालों को नियमित रूप से माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रह सकती है.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आमतौर पर अपनी मेहनत के बल पर धन प्राप्त होने की मान्यता है. 28वें, 32वें, 50वें और 60वें वर्ष में इन्हें अपनी मेहनत से धन लाभ होने के योग बन सकते हैं.

अगर सिंह राशि वालों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें नियमित रूप से माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करने की सलाह दी जाती है. इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की मान्यता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को अपने कारोबार और जीवनसाथी के माध्यम से धन लाभ होने की संभावना मानी जाती है. 15वें, 24वें, 33वें और 42वें वर्ष में इन्हें धन प्राप्ति के प्रबल योग बन सकते हैं.

कन्या राशि को भी धन के मामले में भाग्यशाली माना जाता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए चांदी धारण करने और भगवान शिव की नियमित उपासना करने की सलाह दी जाती है. चांदी का कड़ा या चांदी की चेन धारण करना भी शुभ माना जाता है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 16वें, 34वें, 42वें और 51वें वर्ष में धन प्राप्ति के योग बनने की मान्यता है. इन्हें स्त्री पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बताई जाती है.

तुला राशि के लोगों के पास सामान्यतः कुछ न कुछ धन बना रहने की बात कही जाती है. हालांकि, इनकी एक बड़ी समस्या दिखावे और जरूरत से ज्यादा खर्च करने की हो सकती है. धन की स्थिति बेहतर करने के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को पिता, चाचा या पिता के पक्ष के लोगों से धन मिलने की संभावना बताई जाती है. 35वें, 44वें, 53वें और 62वें वर्ष में धन आगमन के प्रबल योग बन सकते हैं.

हालांकि, इनके लिए धन आसानी से प्राप्त नहीं होता. इसके लिए मेहनत और लगातार प्रयास करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने और पौधों में जल देने की सलाह दी जाती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए 36वें, 45वें, 54वें और 63वें वर्ष में धन प्राप्ति के अच्छे योग बनने की ज्योतिषीय मान्यता है. इन्हें माता या माता के पक्ष से भी धन लाभ मिलने की संभावना बताई जाती है.

हालांकि, धन प्राप्त करने में इन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आर्थिक परेशानी चल रही हो तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने और गुलाब की सुगंध का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को आमतौर पर अपने कारोबार, व्यवसाय और स्वयं के प्रयासों से धन प्राप्त होने की मान्यता है. 28वें, 37वें, 46वें और 55वें वर्ष में धन प्राप्ति के प्रबल योग बन सकते हैं.

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मकर राशि को भी धन के मामले में मजबूत राशि माना जाता है. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मंगलवार का व्रत रखने और भगवान हनुमान के दर्शन करने की सलाह दी जाती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को भाग्य और ईश्वर की कृपा से धन प्राप्त होने की मान्यता है. 29वें, 38वें, 47वें और 57वें वर्ष में इन्हें बड़ा धन लाभ होने के योग बन सकते हैं.

हालांकि, धन के मामले में ये लोग कभी-कभी लापरवाह हो सकते हैं. इसके बावजूद जीवन की जरूरतों के अनुसार इन्हें धन मिलता रहने की मान्यता है. अगर आर्थिक परेशानी चल रही हो तो नियमित रूप से मंदिर में केले का दान करने की सलाह दी जाती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए 39वें, 48वें और 57वें वर्ष में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनने की मान्यता है. इन्हें संतान पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बताई जाती है. संतान इनके जीवन में आर्थिक उन्नति का कारण बन सकती है.

अगर मीन राशि वालों को धन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो उन्हें नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है.

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