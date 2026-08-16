तिरुपति मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट को मिली 1 करोड़ की मदद, दो कंपनियों ने दिया दान

हैदराबाद की दो फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों ने तिरुपति मंदिर द्वारा संचालित मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट, 'श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट' को 50-50 लाख रुपयों का दान किया है. श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट दिल, किडनी, दिमाग से जुड़ी बीमारियों या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है.

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हैदराबाद की फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों की ओर से यह दान किया गया है. हैदराबाद की फार्मास्युटिकल कंपनी CHAP के चेयरमैन और दूसरी फ़ार्मास्युटिकल कंपनी 'साई चंदना' के निदेशक रामेश्वर राव ने तिरुमाला में TTD(तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम) चेयरमैन के कैंप ऑफिस में TTD चेयरमैन बीआर नायडू को दान के लिए डिमांड ड्राफ्ट सौंपे हैं.

इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से बयान भी जारी किया गया है. मंदिर प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हैदराबाद की दो कंपनियों ने 1 करोड़ का दान किया है. इस बयान में कहा गया, "हैदराबाद की दो फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों ने 'श्री वेंकटेश्वर प्राणदान ट्रस्ट' को 50-50 लाख रुपये (कुल 1 करोड़ रुपये) दान किए हैं."

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यह ट्रस्ट नवंबर 2001 में स्थापित किया गया था. इस ट्रस्ट का उद्देश्य दिल, किडनी, दिमाग से जुड़ी बीमारियों या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित करीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा देना है.

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है; इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर हिंदू तीर्थस्थल माना जाता है.

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