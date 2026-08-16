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दिल्ली के कल्याणपुरी में दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या, सड़क पर तड़पता रहा घायल

दिल्ली के कल्याणपुरी में रविवार सुबह युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घायल युवक सड़क पर तड़पता रहा, उसकी पहचान 27 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है.

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कल्याणपुरी में दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या.(Photo: Representational)
कल्याणपुरी में दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या.(Photo: Representational)

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रविवार सुबह करीब 8 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घायल हालत में युवक सड़क पर तड़पता रहा. जानकारी के मुताबिक, समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी. मृतक की पहचान 27 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है.

घटना पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके की है. वारदात सुबह के वक्त हुई, जब इलाके में लोगों की आवाजाही रहती है. चाकू लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. वह सड़क पर ही पड़ा रहा.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हत्या की वजह क्या थी, यह साफ नहीं हो सका है. आरोपी कौन था और वारदात के पीछे क्या कारण रहा, इसकी जानकारी भी सामने आना बाकी है.

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इस घटना में सबसे बड़ा सवाल घायल युवक को समय पर इलाज मिलने को लेकर है. जानकारी के मुताबिक, अनिल काफी देर तक सड़क पर घायल हालत में पड़ा रहा. अगर उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बचने की संभावना थी.

आदर्श नगर में भी हुई थी खूनी वारदात

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दिल्ली में अपराध की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले आदर्श नगर इलाके में भी एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. 13 अगस्त की रात करीब 1 बजे आजादपुर की लाल बाग झुग्गी में मामूली कहासुनी के बाद नीरज नाम के युवक पर हमला हुआ था. आरोपी अमन उर्फ मुल्ला ने अपने साथी के साथ मिलकर पहले नीरज पर गोली चलाई, फिर चाकू से वार करके उसे मार डाला.

आदर्श नगर मामले में चश्मदीद साहिल ने बताया था कि झगड़े के बाद जब वे लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया. बाद में नीरज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अब कल्याणपुरी में दिनदहाड़े हुई इस चाकूबाजी ने शहर की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर हमलावरों की तलाश में जुटी है.

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