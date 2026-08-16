बदरीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, भरभराकर गिरा मलबा! VIDEO में कैद हुआ खौफनाक मंजर

बदरीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास पहाड़ी पर भूस्खलन हो गया. भूस्खलन का यह मंजर वीडियो में कैद हुआ है. वीडियो में पहाड़ से मलबा गिरता हुआ दिख रहा है. मलबा आने के कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है और वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

और पढ़ें

चमोली बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर के पास अचानक भूस्खलन हो गया. पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे पर यातायात बाधित हो गया. मार्ग अवरुद्ध होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली.

टीमें फौरन मलबा हटाने के लिए मौके पर पहुंची. मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों के कारण राहत राहत और बचाव कार्य में देरी हो रही है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं. बाजपुर के पास यातायात बाधित होने के कारण फिलहाल वाहनों की आवाजाही कोठियाल सैन सांवरीसेन होते हुए नंदप्रयाग की ओर डायवर्ट की जा रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट तो पहाड़ों पर भूस्खलन! इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी

Advertisement

तहसील प्रशासन के मुताबिक मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि जल्द ही हाईवे को यातायात के लिए सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और ट्रैफिक एडवाइजरी व पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

वहीं दूसरी ओर, बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैठाणा भू-धंशाव क्षेत्र में एक मालवाहट ट्रक भी इस भूस्खलन की चपेट में आ गया. हैरानी की बात तो ये है कि इसी स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च कर ट्रीटमेंट कराया गया था. और इसके बावजूद भू धंसाव हो रहे हैं, ऐसे में सड़क की स्थित पर सवाल उठ रहे हैं.

---- समाप्त ----