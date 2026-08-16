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CSIR UGC NET की आंसर-की जारी, चैलेंज विंडो भी ओपन, जानें पूरी प्रक्रिया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज यानी 16 अगस्त को CSIR-UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. ऐसे में लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों का वेट आज खत्म हो गया है. इसके साथ ही चैलेंज विंडो भी ओपन हो गई है. छात्रों को हर सवाल के लिए 200 रुपये देने होंगे.

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CSIR UGC NET जून का आंसर की जारी. (Photo: ITG)
CSIR UGC NET जून का आंसर की जारी. (Photo: ITG)

NTA ने आज CSIR-UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक CSIR-NET पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं. जो उम्मीदवार किसी भी आंसर से संतुष्ट नहीं हैं, वे 16 अगस्त से 18 अगस्त को रात 11 बजे तक तय समय-सीमा के भीतर आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं. हर चैलेंज के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देना होगा. 

10 अगस्त को NTA ने जारी की थी सूचना 

बता दें कि इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 अगस्त को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी थी. हालांकि, पहले जारी हुए नोटिस के मुताबिक, इन परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर-की 16 अगस्त 2026 को जारी होने वाली है. ऐसे में स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. 

कहां चेक करें आंसर की? 

आंसर की जारी हो गई है, अब उम्मीदवार NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. छात्र इन दोनों वेबसाइट की मदद से आंसर की देख सकते हैं- 

UGC NET: ugcnet.nta.nic.in

CSIR NET: csirnet.nta.nic.in

ऐसे डाउनलोड करें आंसर की 

आंसर की डाउनलोड करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. UGC NET या CSIR NET आंसर की लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें. लॉगिन करते ही आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. PDF डाउनलोड कर इसे फ्यूचर के लिए सेव कर लें.

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अब हुआ था परीक्षा का आयोजन? 

बता दें कि सीएसआईआर नेट की परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई और 18 जुलाई को किया गया था. 17 जुलाई 2026 पहली शिफ्ट में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस की परीक्षा और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक फिजिकल साइंस की परीक्षा कराई गई था. वहीं, 18 जुलाई 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक केमिकल साइंस, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज की परीक्षा हुई थी. 

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