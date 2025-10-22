scorecardresearch
 

Feedback

यमुना किनारे पर बनाए जाएंगे मॉडर्न छठ घाट, वापस होंगे श्रद्धालुओं पर दर्ज मामले, CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना के घाटों पर मॉडर्न छठ घाट बनाने की घोषणा की है. सरकार पिछले वर्षों में दर्ज सभी श्रद्धालुओं के खिलाफ मामलों को वापस लेगी. छठ पूजा को दिवाली की तरह भव्यता से मनाने के लिए प्रत्येक जिले में आदर्श घाट बनाए जाएंगे, जहां स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

Advertisement
X
श्रद्धालुओं से केस वापस लेगी दिल्ली सरकार. (photo: ITG)
श्रद्धालुओं से केस वापस लेगी दिल्ली सरकार. (photo: ITG)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर बुधवार को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार दिल्ली भर में यमुना के घाटों पर मॉडर्न छठ घाट बनाए जाएंगे. साथ ही नदी किनारे त्योहार मनाने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छठ पूजा दिवाली की तरह ही भव्यता के साथ मनाई जाए.

2021 के केस वापस लिए जाएंगे

सम्बंधित ख़बरें

Previous governments talked a lot but did not deliver results: CM Rekha Gupta.
'घाटों पर होगी पुष्प वर्षा...', छठ को लेकर CM रेखा का ऐलान 
akhilesh on yamuna cleaning bjp
यमुना में केमिकल स्प्रे पर विवाद, Akhilesh ने उठाए सवाल 
सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार को घेरा (Photo:X@Aam Aadmi Party)
'ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी पटाखे कैसे बिके?', दिल्ली प्रदूषण को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठाया सवाल 
In August 2025, Delhi Chief Minister Rekha Gupta was attacked by a man named Rajesh Khimji during a public hearing
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, राजेश खिमजी है आरोपी 
CM Rekha Gupta stated, The decision respects public sentiment.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वासियों को दिया ये 'दिवाली गिफ्ट' 

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अतीत में यमुना के घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस साल हमने श्रद्धालुओं को इसकी अनुमति दे दी है. हम पिछले सालों की सभी शिकायतों को रद्द कर देंगे और अपनी ओर से ऐसे सभी मामले वापस ले लेंगे. उन्होंने कहा, '2021 में सेक्शन 188 आईपीसी के तहत, जो एफआईआर जिन लोगों पर लगी थी. ऐसे जितने भी केस पिछली सरकार ने दर्ज किए थे. वो सभी केस वापस लिए जाएंगे.'

पूजा समितियों ने किए आवेदन

उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर त्योहार आयोजित करने के लिए विभिन्न पूजा समितियों से 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'प्रत्येक जिले में एक आदर्श छठ घाट बनाया जाएगा और प्रत्येक स्थल पर मैथिली और भोजपुरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन घाटों पर स्वच्छ पेयजल, चाय, प्रकाश और शौचालय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं पर वर्ष की जाएगी.'

स्वच्छता अभियान की शुरुआत

छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. सीएम ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को महोत्सव से पहले कई जगहों को तैयार करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान भी शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारे सभी सांसद, विधायक और पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में घाटों की सफाई में भाग लेंगे. हम अपने श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा सुनिश्चित करेंगे. ताकि छठ पूजा दिवाली की तरह ही मनाई जा सके.'

इस बार कम है प्रदूषण का स्तर

प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदूषण का स्तर कम है. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल जो दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर था और दिवाली के बाद जो प्रदूषण का स्तर था. वो बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार पटाखे चले हैं, लोगों ने आतिशबाजी भी की. प्रदूषण के स्तर पिछले साल की तुलना में कम है.

Advertisement

यमुना नदी में झाग को लेकर सीएम गुप्ता ने कहा, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. हमारी सरकार यमुना को साफ करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसके नतीजे दिखने भी लगे हैं.'

बता दें कि चार दिवसीय छठ महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement