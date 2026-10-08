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'केरलम-तमिलनाडु में सत्ता में आए तब EC सही था?', चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवालों पर भड़के नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वाराणसी में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें अराजक सोच वाला बताया और कहा कि वे समाज में जहर फैलाते हैं. चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि केरलम और तमिलनाडु के चुनाव इसी आयोग ने कराए, जहां उन्हें सत्ता मिली.

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नितिन नवीन ने राहुल गांधी को हिम्मत हो तो इस्तीफा देने की चुनौती दी और कहा कि जनता उनका खेल देख रही है (Photo: PTI)
नितिन नवीन ने राहुल गांधी को हिम्मत हो तो इस्तीफा देने की चुनौती दी और कहा कि जनता उनका खेल देख रही है (Photo: PTI)

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी को अराजक सोच वाला बताया और कहा कि ऐसे लोग समाज में जहर फैलाना ही जानते हैं. चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद पर नवीन ने कहा कि केरलम और तमिलनाडु के चुनाव इसी आयोग ने कराए थे. उन्होंने राहुल गांधी को इस्तीफे की चुनौती दी और उन पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया.

नवीन के मुताबिक राहुल गांधी और उनके जैसे लोगों की सोच अराजकता वाली है. उनका कहना था कि ये लोग समाज में जहर फैलाने का ही काम करते हैं.

चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा अध्यक्ष ने याद दिलाया कि केरलम में चुनाव इसी आयोग ने कराए थे. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के चुनाव भी इसी आयोग ने कराए, और वहां उन्हें सत्ता मिली. यानी जिस आयोग की निगरानी में इन राज्यों में चुनाव हुए, अब उसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

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इसके बाद नबीन ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए. नवीन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, उसे देश की जनता पूरी तरह देख रही है.

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यह भी पढ़ें: राहुल-प्रियंका पर FIR, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप

नवीन ने नेता प्रतिपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का काम करने का आरोप लगाया. उनके मुताबिक अलग अलग जगहों से आए कुछ लोग भारत के लोगों के अधिकार हड़प रहे हैं, और ऐसे लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं. भाजपा अध्यक्ष ने इन लोगों को ही घुसपैठिया कहा.

नबीन ने कहा कि उनकी राय में देश के संसाधनों, दौलत और जमीन पर भारत के लोगों का हक है. उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को यह हक छीनने नहीं दिया जाएगा. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी.

नबीन ने केरलम और तमिलनाडु के उदाहरण अपनी दलील के समर्थन में दिए. उनका कहना है कि जनता राहुल गांधी के खेल पर नजर रखे हुए है और भाजपा घुसपैठियों के खिलाफ हमेशा लड़ेगी.

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