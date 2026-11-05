जालंधर में बिजली जाते ही SUV पर ताबड़तोड़ फायरिंग, घर शिफ्ट करने के बहाने पहुंचे थे 6 नकाबपोश बदमाश

पंजाब के जालंधर में बुधवार देर रात एक SUV पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है. गुरुनानक नगर इलाके में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने बिजली कटते ही वारदात को अंजाम दिया. हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी महिंद्रा एक्सयूवी को निशाना बनाकर चार गोलियां चलाईं, जबकि दो राउंड हवा में फायर किए. इस तरह आरोपियों ने कुल छह राउंड फायरिंग की. वारदात के समय गाड़ी का मालिक साहिल खन्ना अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर मौजूद था.

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इस घटना की खास बात यह है कि हमलावरों ने फायरिंग से पहले गाड़ी हटवाने के बहाने घर के मालिक से बातचीत की थी. साहिल के मुताबिक, करीब 5 से 6 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर के सामने पहुंचे थे. इनमें से दो युवक मुख्य दरवाजे पर आए और मकान शिफ्ट करने की बात कहकर गाड़ी साइड में करने को कहा. साहिल को उनके चेहरे ढंके होने की वजह से शक हुआ और उसने तत्काल गाड़ी हटाने से इनकार कर दिया. इसके बाद सभी युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वे दोबारा लौट आए.

गुरुनानक नगर निवासी साहिल खन्ना ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे वारदात से पहले 5 से 6 युवक मोटरसाइकिल पर आए थे. उनमें से दो युवक उसके घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे और उससे बातचीत करने लगे. उन्होंने कहा कि उन्हें मकान शिफ्ट करना है और इसके लिए सामान ले जाने वाली ट्रॉली आएगी. इसलिए साहिल से घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी हटाने के लिए कहा गया. हालांकि, युवकों के चेहरे ढंके होने के कारण साहिल को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ.

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साहिल के मुताबिक, उसने युवकों से कहा कि जब उनकी सामान वाली ट्रॉली आएगी, तब वह अपनी गाड़ी हटा देगा. फिलहाल वह गाड़ी को वहां से नहीं हटाएगा. साहिल के इस जवाब के बाद दोनों युवक वहां से चले गए. उन्हें गए हुए महज दो मिनट ही हुए थे कि अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई. बिजली कटते ही बाइक सवार बदमाश दोबारा मौके पर पहुंचे और अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग शुरू कर दी.

पीड़ित साहिल खन्ना के मुताबिक, बिजली गुल होते ही हमलावरों ने उसे निशाना बनाते हुए गाली-गलौज की. इसके बाद बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी महिंद्रा एक्सयूवी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. हमलावरों ने गाड़ी को निशाना बनाकर चार राउंड फायर किए, जबकि दो गोलियां हवा में चलाई गईं. इस तरह आरोपियों ने कुल छह राउंड फायरिंग की. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

फायरिंग के दौरान साहिल अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर मौजूद था. गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बिजली कटने का फायदा उठाया. पहले गाड़ी हटवाने के बहाने घर के मालिक से संपर्क किया और फिर अंधेरे में लौटकर फायरिंग कर दी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद साहिल ने पुलिस को सूचना दी.

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फायरिंग की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर-1 के एसएचओ करनैल सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का मुआयना किया और जांच के दौरान जमीन पर पड़े गोलियों के छह खोखे बरामद किए. पुलिस ने सभी खोखों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटनास्थल से मिले खोखों के आधार पर भी फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है.

एसएचओ करनैल सिंह के मुताबिक, साहिल खन्ना ने पुलिस को बताया है कि उसकी किसी के साथ पुरानी दुश्मनी या रंजिश नहीं है. फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच का मकसद हमलावरों की पहचान करने के साथ उनकी मोटरसाइकिलों के नंबर का पता लगाना भी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

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