scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नौकरी में कन्नड़ लोगों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं', IT कंपनियों को CM डीके शिवकुमार की चेतावनी

बेंगलुरु की IT कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलने को लेकर उठी शिकायतों पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने निजी कंपनियों को चेतावनी दी है कि भर्ती में जानबूझकर भेदभाव करने की बात सामने आई, तो कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
नौकरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवकुमार की चेतावनी. (Photo: PTI)
नौकरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवकुमार की चेतावनी. (Photo: PTI)

कर्नाटक में स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलने की शिकायतों ने अब सरकार का ध्यान खींचा है. बेंगलुरु की IT कंपनियों में कन्नड़ लोगों को भर्ती में नजरअंदाज करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कंपनी जानबूझकर स्थानीय लोगों को नौकरी देने से बचती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

डीके शिवकुमार ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि 'बेंगलुरु की IT कंपनियों में स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी नहीं मिलने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है. कर्नाटक में स्थानीय लोगों के सम्मान, अधिकार और रोजगार के अवसरों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी'.

बेंगलुरु को देश की टेक्नोलॉजी राजधानी बताते हुए सीएम ने कहा कि राज्य को अपने लोगों की प्रतिभा, हुनर और काम करने की क्षमता पर गर्व है. अगर किसी निजी कंपनी की भर्ती प्रक्रिया में जानबूझकर कन्नड़ लोगों को पीछे रखने की बात सामने आती है, तो उचित कदम उठाए जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

यह मामला KPSC की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. (File Photo)
KPSC मामले में IAS ज्ञानेंद्र गंगवार की बढ़ीं मुश्किलें, मुकदमे की मंजूरी
Karnataka CM DK Shivkumar
'उद्योगपति ने Meta ग्लास से स्टिंग करने की कोशिश की', CM का दावा
Around 100 anti-SIR protesters were detained by Karnataka Police in Bengaluru. (Image: PTI)
दिल्ली में जिस मुद्दे पर CM का प्रोटेस्ट, खुद के राज्य में उसी पर लोग डिटेन!
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है (File Photo: ITG)
कुमारस्वामी का आरोप... स्टिंग ऑपरेशन के दबाव में सिद्धारमैया ने छोड़ी CM की कुर्सी
Chief Minister DK Shivakumar.
दिल्ली जाएंगे CM डीके शिवकुमार, GST काउंसिल मीटिंग में होंगे शामिल

रिज्यूमे में कन्नड़ लिखने वालों को नौकरी नहीं देने का आरोप

यह मुद्दा सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो के बाद चर्चा में आया है. इनमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु की कंपनियों में स्थानीय कन्नड़ युवाओं को नौकरी के पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में एक महिला ने दावा किया कि कुछ कंपनियां उन उम्मीदवारों को नौकरी देने से बच रही हैं, जिनके रिज्यूमे में कन्नड़ भाषा का जिक्र होता है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में होने वाले कैंपस इंटरव्यू के दौरान कंपनियां बहुत कम कन्नड़ उम्मीदवारों को चुनती हैं. उसका कहना था कि इस वजह से स्थानीय युवाओं को नौकरी पाने में परेशानी हो रही है. महिला ने वीडियो के जरिए डीके शिवकुमार से इस मामले में दखल देने की अपील की थी.

Advertisement

सरकार ने शिकायतों को लिया बेहद गंभीरता से

इन तमाम शिकायतों और वायरल हो रहे वीडियो को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साफ किया गया कि कर्नाटक में रहने वाले स्थानीय लोग ही सर्वोपरि हैं. सरकार किसी भी कीमत पर यहां के युवाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा की अनदेखी नहीं होने देगी. लेकिन अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान स्थानीय युवाओं को दरकिनार करने की साजिश करता पाया गया, तो उस पर नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 साल बड़े क्रिकेट होस्ट की दूसरी दुल्हन बनी एक्ट्रेस, पति ने शेयर की प्राइवेट बेडरूम फोटो, छाई केमिस्ट्री |
    नग्न होकर किन्नरों का सड़क पर हंगामा, ट्रैफिक रोका और राहगीरों से मारपीट, 5 गिरफ्तार |
    'ऑपरेशन ट्राइडेंट' में नशे पर बड़ा वार, 100 करोड़ का ड्रग कार्टेल ध्वस्त |
    पीएम मोदी के पिता पर खड़गे के बयान पर बवाल, भड़की BJP |
    Rajasthan में डिलीवरी बॉय पर हुआ जानलेवा हमला, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल |
    दिल्ली में 1 नवंबर की रैली पर सियासी घमासान, आमने-सामने BJP और कांग्रेस |
    रहाणे ने चुनी ऑल टाइम टेस्ट 11, धोनी बने कप्तान, कोहली-बुमराह बाहर |
    'हम जीत की दहलीज पर आकर चूक गए...', भारत के खिलाफ 2-0 से पिछड़ने के बाद NZ के कोच का छलका दर्द! |
    Himanta Biswa Sarma Dance Video: गंगनम स्टाइल पर नाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कृषि मंत्री भी थिरके, VIDEO |
    ₹50 हजार हारा, फिर खुद के अपहरण और मौत की रच दी साजिश, गर्लफ्रेंड के साथ मिला NEET छात्र
    Advertisement