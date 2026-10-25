Himanta Biswa Sarma Dance Video: गंगनम स्टाइल पर नाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कृषि मंत्री भी थिरके, VIDEO

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का एक मजेदार वीडियो चर्चा में है. वीडियो में वो गंगनम स्टाइल पर डांस करते दिख रहे हैं. कमाल की बात ये है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड है. असम के मुख्यमंत्री के डांस वीडियो ने जनता को सरप्राइज कर दिया है. इंटरनेट यूजर्स वीडियो देखकर हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे हैं.

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मुख्यमंत्री ने शेयर किया वीडियो

मुख्यमंत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा को PSY के 2012 के सुपरहिट गाने गंगनम स्टाइल के मशहूर स्टेप्स करते दिखाया गया है. उनके साथ राज्य के मंत्री पीजूष हजारिका और जयंत मल्लबरुआह भी हैं. हजारिका असम के कृषि मंत्री हैं, जबकि मल्लबरुआह वित्त मंत्री हैं.

इस AI-जनरेटेड वीडियो में तीनों नेताओं को साउथ कोरियन रैपर PSY के सिग्नेचर हॉर्स-राइडिंग डांस करते दिखाया गया है. आमतौर पर राजनीतिक रैलियों में बजने वाले गानों की जगह इस बार एक ग्लोबल पॉप एंथम ने ले ली है. जाहिर है, हिमंता बिस्वा सरमा पब्लिक में डांस करने से अनजान नहीं हैं. मुख्यमंत्री अक्सर चुनावी रैलियों और कैंपेन कार्यक्रमों में जोश के साथ डांस करते नजर आते हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.

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उनके सिग्नेचर स्टेप्स में लय के साथ ताली बजाना, हाथ हिलाना और जोश से छलांग लगाना शामिल है. आमतौर पर ये डांस BJP के कैंपेन गानों पर होता है, लेकिन इस बार उनका डांस फ्लोर इंटरनेशनल हो गया है. और इंटरनेट भी इसे खूब पसंद कर रहा है. वीडियो को अब तक 25 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स की भरमार लगी है.

2012 में रिलीज हुआ गंगनम स्टाइल अपने कैची बीट, मजेदार कोरियोग्राफी और खास हॉर्स-राइडिंग डांस की वजह से पूरी दुनिया में वायरल हुआ था. इसका म्यूजिक वीडियो YouTube पर एक अरब व्यूज पार करने वाला पहला वीडियो बना था और इसने इंटरनेट पॉप कल्चर में अपनी अलग पहचान बनाई. अब AI की मदद से इस वायरल डांस को करने वालों में असम के बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं.

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