scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Himanta Biswa Sarma Dance Video: गंगनम स्टाइल पर नाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, कृषि मंत्री भी थिरके, VIDEO

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गंगनम स्टाइल डांस करते दिख रहे हैं. वीडियो में उनके साथ असम के कृषि मंत्री पीजूष हजारिका और वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुआह भी हैं.

Advertisement
X
AI का कमाल है (Photo: Screengrab)
AI का कमाल है (Photo: Screengrab)

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का एक मजेदार वीडियो चर्चा में है. वीडियो में वो गंगनम स्टाइल पर डांस करते दिख रहे हैं. कमाल की बात ये है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड है. असम के मुख्यमंत्री के डांस वीडियो ने जनता को सरप्राइज कर दिया है. इंटरनेट यूजर्स वीडियो देखकर हंस-हंस कर लोटपोट हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने शेयर किया वीडियो
मुख्यमंत्री के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा को PSY के 2012 के सुपरहिट गाने गंगनम स्टाइल के मशहूर स्टेप्स करते दिखाया गया है. उनके साथ राज्य के मंत्री पीजूष हजारिका और जयंत मल्लबरुआह भी हैं. हजारिका असम के कृषि मंत्री हैं, जबकि मल्लबरुआह वित्त मंत्री हैं.

इस AI-जनरेटेड वीडियो में तीनों नेताओं को साउथ कोरियन रैपर PSY के सिग्नेचर हॉर्स-राइडिंग डांस करते दिखाया गया है. आमतौर पर राजनीतिक रैलियों में बजने वाले गानों की जगह इस बार एक ग्लोबल पॉप एंथम ने ले ली है. जाहिर है, हिमंता बिस्वा सरमा पब्लिक में डांस करने से अनजान नहीं हैं. मुख्यमंत्री अक्सर चुनावी रैलियों और कैंपेन कार्यक्रमों में जोश के साथ डांस करते नजर आते हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Office of Himanta Biswa Sarma (@officeofhbs)

सम्बंधित ख़बरें

Usha Mangeshkar to receive first Bhupen Hazarika National Award
उषा मंगेशकर को मिलेगा पहला भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार
assam cm himanta biswa sarma supports ucc
CM हिमंता ने UCC का किया समर्थन, बोले- मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान
Assam CM Himanta Biswa Sarma attacks Rahul Gandhi and Congress.
'कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारे पर कर रही काम', सीएम हिमंता का आरोप
CM Himanta Biswa Sarma
'हम बैलेट पेपर से चुनाव को तैयार, लेकिन...', कांग्रेस के सामने CM हिमंता की शर्त
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Announces rally
कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरेगी BJP, असम में 13 से 31 अक्टूबर तक रैलियां

उनके सिग्नेचर स्टेप्स में लय के साथ ताली बजाना, हाथ हिलाना और जोश से छलांग लगाना शामिल है. आमतौर पर ये डांस BJP के कैंपेन गानों पर होता है, लेकिन इस बार उनका डांस फ्लोर इंटरनेशनल हो गया है. और इंटरनेट भी इसे खूब पसंद कर रहा है. वीडियो को अब तक 25 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स की भरमार लगी है.

2012 में रिलीज हुआ  गंगनम स्टाइल अपने कैची बीट, मजेदार कोरियोग्राफी और खास हॉर्स-राइडिंग डांस की वजह से पूरी दुनिया में वायरल हुआ था. इसका म्यूजिक वीडियो YouTube पर एक अरब व्यूज पार करने वाला पहला वीडियो बना था और इसने इंटरनेट पॉप कल्चर में अपनी अलग पहचान बनाई. अब AI की मदद से इस वायरल डांस को करने वालों में असम के बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Fan Cleaning Tips: दिवाली से पहले चमकाएं घर के पंखे, बिना उतारे तकिए के कवर से करें सीलिंग फैन की सफाई, नीचे नहीं गिरेगी धूल |
    Chery Grow C3: न चार्जिंग की टेंशन... न रेंज की चिंता! दुनिया की पहली AI बाइक हुई पेश |
    इजरायल आम चुनाव नतीजों का भारत पर क्या पड़ेगा असर? |
    हैदराबाद: दुर्गा विसर्जन के दौरान अंडे फेंके जाने से तनाव, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात |
    लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर्स पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात |
    यूरोप में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा जनसैलाब, हिंसक झड़प-बवाल |
    महाराष्ट्र के जलगांव में RSS के दशहरा जुलूस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज |
    PM मोदी का डिजिटल बैंकिंग के लिए तोहफा! Odisha में बना RBI का नया साइबर डेटा सेंटर |
    राहुल गांधी मानहानि मामले में कल फैसला, सुल्तानपुर कोर्ट में बहस पूरी |
    मथुरा में 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, सिर पर मिले चोट के निशान
    Advertisement