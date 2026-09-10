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हाथी के गले में ट्रैक्टर का टायर, अचानक चाय बागान में पहुंचा... मचा हड़कंप

असम के नुमालीगढ़ के बोकीयाल इलाके में एक जंगली हाथी गले में ट्रैक्टर का टायर फंसा हुआ चाय बागान में घूमता दिखाई दिया. हाथी खाने की तलाश में इलाके में आया था. स्थानीय लोगों का अनुमान है कि भटकने के दौरान टायर उसके गले में फंस गया होगा. तस्वीरें सामने आने के बाद हाथी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी का हैरान करने वाला वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं. बोकीयाल इलाके के एक चाय बागान में हाथी गले में ट्रैक्टर का टायर फंसा हुआ लेकर घूमता दिखाई दिया. हाथी खाने की तलाश में चाय बागान के भीतर घूम रहा था, तभी स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी.

जंगली हाथी के गले में टायर फंसा देखकर स्थानीय लोगों के बीच चिंता बढ़ गई. लोगों का अनुमान है कि इलाके में घूमने के दौरान किसी तरह यह टायर हाथी के गले में फंस गया होगा. हालांकि, टायर हाथी के गले में कैसे आया, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: असम में CM की आवाज में ठगी... मिमिक्री आर्टिस्ट से कराई हिमंता बिस्वा सरमा की बात, ACS अफसर देबेश्वर बोरा गिरफ्तार

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हाथी की यह असामान्य स्थिति कैमरे में भी कैद हुई है. तस्वीरों में उसके गले के आसपास ट्रैक्टर का टायर नजर आ रहा है. इस घटना ने स्थानीय लोगों को हाथी की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कर दिया है.

जंगल में कचरे से वन्यजीवों पर खतरा

इस घटना ने उन इलाकों में फेंके जाने वाले बेकार सामान को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है, जहां अक्सर जंगली हाथियों की आवाजाही होती है. खासतौर पर पुराने और फेंके गए टायर जैसे कचरे वन्यजीवों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं.

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देखें वीडियो...

नुमालीगढ़ के बोकीयाल इलाके में चाय बागान के बीच टायर फंसे हाथी को देखकर लोग भी हैरान रह गए. खाने की तलाश में घूम रहे इस जंगली हाथी की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है.

स्थानीय लोगों की चिंता मुख्य रूप से हाथी की सुरक्षा और उसके गले में फंसे टायर को लेकर है. घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि जंगली हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में फेंके गए टायर और अन्य कचरा वन्यजीवों के लिए किस तरह खतरा पैदा कर सकते हैं.

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रिपोर्ट-पूर्ण विकास बोरा.
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