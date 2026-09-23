Bhadra Rajyog 2026: 26 सितंबर तक कन्या राशि में एक्टिव रहेगा भद्र राजयोग! 4 राशियां पैसे वाली बनेंगी

Bhadra Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध देव को बुद्धि, व्यापार, तर्क, वाणी और गणना का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध अपनी स्वयं की राशि (मिथुन) या अपनी उच्च राशि कन्या (Virgo) में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव (केंद्र भाव) में विराजमान होते हैं, तो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ 'भद्र राजयोग' का निर्माण होता है.

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वर्तमान में बुध देव अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान हैं, जिससे यह भद्र राजयोग पूरी तरह सक्रिय है. चूंकि 26 सितंबर 2026 को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए इस शक्तिशाली राजयोग का विशेष प्रभाव 26 सितंबर तक बना रहेगा. बुध के इस महायोग से मुख्य रूप से 3 राशियों के जातकों को धन, करियर, व्यापार और बौद्धिक क्षमता में अपार सफलता और लाभ मिलने वाला है.

मिथुन राशि (Gemini)

बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और यह राजयोग आपके सुख, माता और भौतिक साधनों के यानी चौथे (चतुर्थ) भाव में बन रहा है. नया मकान, वाहन या कोई कीमती संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए 26 सितंबर तक का समय बहुत अनुकूल है. पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी और माता पक्ष से लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और रणनीतिक सोच की वजह से वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे.

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कन्या राशि (Virgo)

भद्र राजयोग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, जो आपके लिए सबसे अधिक शुभ फलदायी है. आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. जो लोग पत्रकारिता, मीडिया, वकालत या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता सटीक होगी और व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

आपकी राशि से दशम (कर्म, करियर व व्यवसाय) भाव में भद्र राजयोग बन रहा है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर का शुभ समाचार मिल सकता है. यदि आप नए व्यापार या स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय नए सौदे फाइनल करने के लिए बहुत उत्तम है. व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

भद्र राजयोग के अचूक उपाय

- प्रतिदिन या विशेषकर बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ऊं गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

- किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या पालतू पशुओं के लिए हरा चारा दान करें.

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