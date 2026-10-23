scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1-1 रुपए के सिक्कों से भरा थैला लेकर नॉमिनेशन भरने पहुंचा शख्स, देखें VIDEO

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक आम नागरिक ने निर्दलीय उम्मीदवार बनने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से एक-एक रुपये के सिक्के जुटाए. इस तरह उम्मीदवार ने कुल 6 हजार रुपये जमा कर लिए और चुनाव कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन भरा. निर्दलीय उम्मीदवार का ये तरीका चर्चा में आ गया है.

Advertisement
X
शख्स ने एक-एक रुपए के 6000 सिक्के जमा करके नामांकन भरा. (Photo- ITGD)
शख्स ने एक-एक रुपए के 6000 सिक्के जमा करके नामांकन भरा. (Photo- ITGD)

आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है. स्थानीय निकाय चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में आने की चाह रखने वाले एक आम नागरिक ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो चुनाव लड़ने के लिए बड़े फंड की नहीं, बल्कि जनसमर्थन की जरूरत होती है.

ये मामला तिरुपति के चिगुरुवाड़ा का है जहां सुभद्र नाम के एक शख्स ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया. उम्मीदवारी के लिए नामांकन करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी. इसके लिए उसने गांव-गांव जाकर लोगों से एक-एक रुपये के सिक्के जुटाए और कुल 6 हजार जमा कर लिए.

स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सुभद्र ने जनता के बीच जाकर समर्थन मांगा. ग्रामीणों के दिए गए एक-एक रुपये के सिक्कों को जोड़कर उन्होंने 6,000 रुपये जमा किए और फिर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चुनाव कार्यालय पहुंचे.

सम्बंधित ख़बरें

10 दिन तक चले वियजवाड़ा उत्सव का समापन हुआ (Photo-File)
दर्शन भी, कला भी, विजयवाड़ा को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी
23 साल के लड़के ने लड़की बनकर 82 लोगों को हनीट्रैप में फंसाया. (Photo: Representational)
जिसे लड़की समझा, वो लड़का था... चैट करते-करते इंस्पेक्टर ने 10 लाख गंवाए
डेढ़ साल से चल रहा था लव अफेयर. (Photo: ITG)
बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड गरीब थे, करनी थी शादी... फिर मैरिज फंड से पलट गई कहानी
साई कृष्ण की मौत मामले में हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है (Photo-File)
साईं कृष्ण मामले में CBI करेगी जांच; जगन बोले- नायडू सरकार पर हमला
Red Sanders Smuggling busted in Kadapa
कडप्पा में लाल चंदन की तस्करी का भंडाफोड़, 1.98 टन लकड़ी जब्त

चुनाव के इस दौर में जहां पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, वहीं सुभद्र का ये व्यवहार मिसाल बन गया है. इस मामले की खूब चर्चा हो रही है और इसका वीडियो भी सामने आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: दलेर मेहंदी से विवाद के बाद मंत्री सुबोध को महिलाओं ने सुनाई खरी-खोटी?  नहीं, पुराना है ये वीडियो |
    पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- भतीजा अलीगढ़ में था ही नहीं, पुलिस ने ऑडी से उतरते हुए वीडियो दिखाकर किया गिरफ्तार |
    रश्मिका मंदाना को विजय ने दी 3 बेशकीमती रिंग्स, जानें 100 साल पुरानी डायमंड रिंग की खासियत, इतनी है कीमत |
    UP में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम |
    Udta Teer Review: आयुष्मान खुराना की फिल्म को मिले कितने स्टार? |
    होर्मुज में तेल सप्लाई रोके जाने का दावा! ईरान ने धमकाया, जहाजों पर हमले के बाद तनाव |
    इंसानों को जिंदा निगल सकते हैं... ये 5 खतरनाक जानवर |
    बिहार MLC चुनाव: RJD उम्मीदवार के घर आधी रात पहुंची पुलिस, मचा बवाल |
    कंटेंट क्रिएटर ने त्रिपुरा के शख्स पर की नस्लीय ट‍िप्पणी, अब पुल‍िस से भागता फ‍िर रहा |
    पति-पत्नी की खौफनाक करतूत का खुलासा, प्रेमी की गला दबाकर हत्या की, फिर झाड़ियों में फेंका शव
    Advertisement