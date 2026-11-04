Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

असम सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है. असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन के तहत एक से ज्यादा शादियां करने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा.

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