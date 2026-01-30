Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सोने और चांदी के दाम में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. वहीं, दिल्ली सरकार ने पानी के बिल जमा करने की डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है. इन खबरों के अलावा, अमेरिकी वायुसेना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध का रिहर्सल शुरू किया. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

Gold-Silver Crash: अचानक फूट गया बुलबुला... 85,000 रुपये सस्‍ती हुई चांदी, सोना भी धड़ाम

सोने और चांदी के दाम में शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. 24 घंटे में चांदी का भाव 85,000 रुपये कम हुआ है. वहीं सोने के दाम में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इतनी बड़ी गिरावट तब आई है, जब चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये पर थी. दूसरी तरफ सोने के भाव में 25000 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है.

वॉर का काउंटडाउन... ट्रंप की सेना तैयार खड़ी, खामेनेई ने तैनात की 2000 नई मिसाइलें

अमेरिका के युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं. अमेरिकी वायुसेना ने मिडिल ईस्ट में युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है. इसके जवाब में ईरान ने अपनी 2000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात कर दिया है. इन मिसाइलों के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है.

दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त तक बढ़ाई पानी बिल की LPSC स्कीम, RWA की डिमांड पर फैसला

दिल्ली सरकार ने पानी के बिल जमा करने की डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है. दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस फैसले की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि लेट पेमेंट सरचार्ज माफी स्कीम (LPSC) की आखिरी तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. उन्होंने साफ किया कि इसका मकसद सिस्टम में सुधार करना है.

क्या हैक हुआ था विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट? अब आ गया वापस

भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का इंस्टग्राम अकाउंट वापस आ गया है. शुक्रवार की सुबह कई यूजर्स को उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मिल नहीं रहा था, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है. हालांकि, अब उनका अकाउंट नजर आ रहा है. विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट को 27 करोड़ फॉलो करते हैं.

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर केस की कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुना दिया गया है. 25 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में ज़मानत दे दी थी.

टी20 वर्ल्ड कप में होंगे 24 अंपायर और 6 मैच रेफरी, लेकिन इनमें केवल 2 भारतीय, देखें पूरी लिस्ट

आईसीसी ने पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है. टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के लिए कुल 24 ऑन-फील्ड अंपायर और 6 मैच रेफरी नियुक्त किए गए हैं. इन सभी अधिकारियों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव है. इस लिस्ट में भारत से केवल जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन को जगह मिली है.

ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्कारेज, ज्वेरेव को हराकर ध्वस्त किए कई रिकॉर्ड

स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने सेमीफाइनल में अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 7-6, 7-5 से हराया. यह मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला और इसे आधुनिक टेनिस इतिहास के सबसे यादगार मैचों में गिना जाएगा. अल्कारेज ओपन एरा में चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

'उड़नपरी' पीटी ऊषा पर टूटा दुखों का पहाड़, पत‍ि वी श्रीन‍िवासन का न‍िधन

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी ऊषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार तड़के निधन हो गया. केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी रहे श्रीनिवासन, पीटी उषा के खेल और राजनीतिक जीवन में हमेशा उनके साथ खड़े रहे. उन्हें उषा की सफलता के पीछे सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था. पीटी उषा की उनसे शादी 25 अप्रैल 1991 को हुई थी.

जालंधर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र बनाएगी पंजाब सरकार, 10 करोड़ से 9 एकड़ में होगा निर्माण

पंजाब सरकार जालंधर में करीब नौ एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपये की अनुमानि लागत से श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र का निर्माण कराएगी. पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये जानकारी दी है. हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी.

US से भारत वापस आएंगी शिव नटराज सहित 3 ऐतिहासिक मूर्तियां, तमिलनाडु के मंदिरों से हुई थीं चोरी

अमेरिका का नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों से अवैध रूप से निकाली गई तीन प्राचीन कांस्य मूर्तियों को भारत सरकार को लौटाने का फैसला किया है. जांच में खुलासा हुआ कि इन मूर्तियों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे अमेरिका पहुंचाया गया था. अमेरिका साल 2016 से अब तक भारत को 1500 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटा चुका है.

